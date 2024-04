Warner Bros. In trattative per il film Land 'Avengelyne'

Da sinistra: Margot Robbie, Simon Kinberg, Olivia Wilde, Rob Liefeld

Axel / Power Griffin / Magia del cinema; Alberto E. Rodriguez/Getty Images; Donato Sardella/Getty Images; John Kobaloff/WireImage

Avengline Potrebbe essere in viaggio verso Warner Bros., dove lo studio è in trattative iniziali per acquisire il pacchetto di fumetti rilasciato all'inizio di questo mese.

non preoccuparti, tesoro La regista Olivia Wilde è stata incaricata di dirigere il film Barbie Margot Robbie, Tom Ackerley e Josie McNamara si uniscono per LuckyChap. Il banner ha un accordo first-look con la Warner, rendendo lo studio la prima tappa del pacchetto, come ha aggiunto Ace Lo sceneggiatore Tony McNamara è nel mix. Tanto tempo fa X-Men Anche il produttore Simon Kinberg sta producendo.

Avengline È stato rilasciato nel 1995 e ruotava attorno a un angelo caduto sulla Terra. L'eroe ha il compito di trovare e proteggere Colui che è la chiave per proteggere l'umanità dai demoni e da altri mostri. Liefeld ha co-creato il personaggio con Cathy Christian e Tony Lopito. Nel frattempo, Liefeld lo ha fatto Wolverine di Deadpool L'uscita è prevista per luglio dai Marvel Studios.

È una delle tante creazioni di Liefeld che hanno ricevuto l'attenzione di Hollywood, tra cui Il profeta che una volta era estrazione Il regista Sam Hargrave e la star Jake Gyllenhaal si sono uniti, anche se i due non sono più coinvolti.

Questo pacchetto è l'ultimo progetto di alto profilo acquisito dalla Warners negli ultimi mesi. Attualmente sta girando il prossimo film di Ryan Coogler, che lo studio ha vinto in una guerra di offerte all'inizio di quest'anno.