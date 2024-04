Starbucks sta rivedendo le sue linee guida per il 2024, dopo aver ampiamente mancato le stime sugli utili del secondo trimestre

Il bicchiere sembra mezzo vuoto per Starbucks (SBUX) in questo trimestre.

Per quanto riguarda gli utili del secondo trimestre, la società ha superato le aspettative su tutta la linea, riportando ricavi e utili inferiori alle attese e la stessa crescita delle vendite in negozio, poiché i clienti hanno ridotto la frequenza delle loro visite e il volume dei loro ordini.

Il CEO Laxman Narasimhan lo ha descritto come un “ambiente stimolante”.

I problemi macroeconomici, ha aggiunto durante la conferenza sugli utili, “in particolare riguardo alle pressioni che i consumatori devono affrontare, soprattutto con i clienti occasionali… è qui che sta la sfida”.

Si tratta del primo calo trimestrale delle vendite di Starbucks dal 2020, quando le misure di lockdown dovute al coronavirus hanno scosso il settore.

I ricavi del secondo trimestre sono diminuiti del 2% su base annua a 8,6 miliardi di dollari. L’utile per azione rettificato è sceso dell’8% a 0,68 dollari.

Le vendite globali dei negozi sono diminuite del 4% rispetto allo scorso anno, con transazioni in calo del 6%, parzialmente compensate da un aumento del 2% della dimensione media dei biglietti.

Le azioni della catena di caffè sono scese di oltre il 12% nelle contrattazioni after-hours.

Starbucks ha cercato di attirare i clienti con promozioni pomeridiane e nuove offerte come Lavender Lattes, che secondo Narasimhan “ha funzionato bene nell'ultimo trimestre quanto il PSL (latte speziato di zucca)”.

Le novità nel menu, però, non sembrano aver portato un cambiamento nel colosso del caffè.

Nelle attività in Nord America e negli Stati Uniti, le vendite nello stesso negozio sono diminuite del 3%, con un traffico in calo del 7% su base annua, nonostante il volume dei biglietti sia aumentato del 4%.

Per attirare clienti occasionali, Starbucks prevede di aggiungere nuove promozioni alla sua app. Negli Stati Uniti, il 31% di tutte le transazioni del secondo trimestre sono state effettuate tramite la sua app. Tuttavia, il numero di membri attivi del programma fedeltà di 90 giorni è sceso a 32,8 milioni, rispetto ai 34,3 milioni dello scorso trimestre.

Narasimhan ha anche indicato la velocità del servizio come un’area di opportunità. Attualmente, molti clienti non completano gli ordini delle loro app a causa di lunghi tempi di attesa o di indisponibilità del prodotto. L'azienda sta “intensificando i propri investimenti nella catena di fornitura per migliorare ulteriormente la disponibilità”, ha affermato.

Sono inoltre disponibili nuovi prodotti come perle simili al tè Boba, bevande energetiche a basso o nullo contenuto calorico e più succhi senza zucchero.

Per quanto riguarda le attività internazionali, le vendite nello stesso negozio sono diminuite del 6%, con un calo del 3% nel traffico e nel volume dei biglietti. Come nel caso di McDonald's, Starbucks ha affermato che il conflitto in Medio Oriente ha influenzato le vendite internazionali.

Narasimhan ha condiviso le sue preoccupazioni sugli eventi attuali e sulla disinformazione diffusa sull'azienda Un promemoria interno A metà dicembre.

Ma la Cina ha registrato il calo maggiore, con le vendite nello stesso negozio in calo dell’11%, il traffico in calo dell’8% e le dimensioni medie dei biglietti in calo del 4%.

La storia continua

“La performance è stata influenzata da una diminuzione del numero di clienti occasionali, dal cambiamento dei modelli di vacanza, da un ambiente altamente promozionale e da un ritorno alla normalità nei comportamenti dei clienti dopo la riapertura del mercato lo scorso anno.” Ha detto Narasimhan durante la chiamata.

I negozi negli Stati Uniti e in Cina costituiscono il 61% del portafoglio dell'azienda.

La società ha inoltre rivisto le sue previsioni per il 2024 per la terza volta in questo anno fiscale.

A partire dal secondo trimestre, Starbucks prevede una crescita dei ricavi globali nel 2024 a una sola cifra, in calo rispetto al precedente intervallo compreso tra il 7% e il 10%, che a sua volta era inferiore alle precedenti indicazioni del 10% -12%.

Si prevede che le vendite nello stesso negozio a livello globale e negli Stati Uniti vedranno un calo da basso a una cifra a piatto, in calo rispetto al precedente intervallo compreso tra il 4% e il 6%. Si prevede che le vendite nello stesso negozio in Cina registreranno un calo a una cifra, in calo rispetto alla bassa crescita precedentemente prevista.

Starbucks originariamente prevedeva una crescita dello stesso negozio nell’ordine delle cifre medie nei suoi mercati.

Ecco cosa ha riportato Starbucks, rispetto alle stime di Wall Street, secondo le stime di consenso di Bloomberg:

Utile per azione rettificato: $ 0,68 contro $ 0,80

ha vinto: 8,56 miliardi di dollari rispetto a 9,13 miliardi di dollari

Stessa crescita delle vendite in negozio: -4% contro 1,46% Nord America: -3% contro 2,05% Noi: -3% contro 2,31% internazionale : -6% contro 1,36% Cina: -11% contro -1,62%

Crescita del traffico: -6% contro -0,27% Nord America: -7%, rispetto ad un aumento del 6% nel secondo trimestre del 2023 internazionale: -3%, rispetto ad un aumento del 7% nel secondo trimestre del 2023

Crescita della dimensione del biglietto: 2% contro 2,41% Nord America: 4%, rispetto a un aumento del 5% nel secondo trimestre del 2023 internazionale: -3% rispetto al secondo trimestre 2023



Brooke DiPalma è una giornalista senior di Yahoo Finance.

