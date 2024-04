Oggi è stato aperto il terreno per quella che si dice sia la prima linea ferroviaria ad alta velocità d'America. Il progetto, pensato per collegare Los Angeles e Las Vegas tramite una pista di 218 miglia che sarà costruita attraverso il deserto del Mojave, sarà completato. Durante i successivi quattro anniCome dicono i suoi sostenitori.

Cosa ha visto Tatiana alla fine del Problema dei Tre Corpi?

Il progetto infrastrutturale proposto si estenderebbe da Rancho Cucamonga, in California, a Las Vegas e sarebbe guidato dal costruttore ferroviario Brightline. In Descrizione del progettoLa compagnia sottolinea che la nuova tratta sarà percorsa da “treni completamente elettrici a zero emissioni” che saranno in grado di “raggiungere velocità massime di 200 miglia orarie, trasportando passeggeri da Las Vegas a Rancho Cucamonga in circa 2 ore e 10 minuti. ” (Due volte più veloce del normale tempo di guida.)” Il progetto ha ricevuto 3 miliardi di dollari in finanziamenti federali forniti dall’amministrazione Biden. Lo scrive l'Associated Press.

In comunicato stampa Il progetto “rimuoverà circa 400.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno, stimolerà il turismo e creerà 35.000 posti di lavoro ben retribuiti”, ha detto il governo dal segretario ai trasporti di Biden, Pete Buttigieg.

“Essendo il primo vero sistema ferroviario ad alta velocità americano, Bright Line West fungerà da modello per collegare le città con treni pendolari veloci ed ecologici in tutto il paese”, ha affermato il fondatore e presidente di Bright Line Wes Eddins. Ha detto in precedenza. “Il collegamento di Las Vegas e della California meridionale fornirà ampi benefici pubblici a entrambi gli Stati, creando migliaia di posti di lavoro e sbloccando un nuovo livello di competitività economica per la regione. Apprezziamo la fiducia riposta in noi dal Dipartimento dei trasporti e siamo pronti ad arrivare a lavoro.”

AP Anche note Brightline gestisce già il sistema ferroviario tra Miami e Orlando, in Florida. Gizmodo ha contattato l'azienda per i dettagli sul suo nuovo progetto e aggiornerà questa storia se risponde.

Molti paesi in tutto il mondo hanno modernizzato i propri sistemi ferroviari. Gran parte dell’Europa è collegata da una serie di sistemi ferroviari efficienti e confortevoli Treni ad alta velocità in Giappone È da tempo motivo di orgoglio per il Paese. Si dice alla Cina Hanno i treni più veloci del mondo In soli vent’anni ha costruito una rete ferroviaria ad alta velocità altamente efficiente. Nel frattempo, gli Stati Uniti non erano riusciti in gran parte a sviluppare alcun tipo di viaggio ferroviario moderno Decenni di discorsi Sui benefici che questi sistemi potrebbero portare agli americani.

Possiamo solo sperare che questo nuovo sforzo non subisca lo stesso destino della California Tentativo sofferto a lungo Stabilire un servizio ferroviario ad alta velocità tra Los Angeles e San Francisco. Il progetto, originariamente approvato dagli elettori statali nel 2008, è – da quest’anno –Ho completato meno di un quarto Alla linea ferroviaria proposta mancano attualmente miliardi di dollari di finanziamenti. A marzo, i responsabili del progetto hanno riferito ai legislatori della California che originariamente era stata prevista una linea ferroviaria completa Ci vorranno altri 100 miliardi di dollari e anni per completarlo.