Ecco cosa ha detto l'arbitro

NEW YORK – Aaron Boone è stato espulso dalla partita di lunedì pomeriggio dopo che qualcuno nel posto più costoso del palco ha urlato contro un arbitro allo Yankee Stadium.

Essere licenziato non è una novità per il manager degli Yankees, ma questo è unico.

Dopo soli due battitori in gioco, l'arbitro capo Hunter Wendelstedt lo buttò fuori dal gioco con un gatto stordito, e gli Yankees alla fine persero 2-0 contro gli Oakland Athletics.

In seguito, Boone definì le azioni di Wendelstedt “imbarazzanti… non buone”.

Parlando con un giornalista di biliardo dopo la partita, Wendelstedt ha fornito un resoconto diverso, dicendo: “Ho sentito qualcosa provenire dall'estremità della panchina (degli Yankees)” e non aveva nulla a che fare con “l'area (di Boone)”.

“Ma era il manager degli Yankees. Quindi, doveva andare.”

Yankees: Le lotte offensive hanno raggiunto nuovi minimi nelle perdite di shutout per l'Atletica

Aaron Boone: 'Non ho detto una parola!'

Il primo giocatore della partita, Esturi Ruiz, è stato colpito al piede posteriore da un lancio di Carlos Rodan.

Boone ha chiesto all'arbitro della prima base John Dumbane un appello per sapere se Ruiz è stato effettivamente colpito dal campo e se ha oscillato; Entrambe le chiamate sono andate a Oakland.

Quello che è successo dopo, come dice Boone, “Non potevo crederci.

Come sentito dall'audio di YES Network, Wendelstedt ha sbottato: “Ho controllato (con Thumpane), devi dire qualcos'altro e te ne vai. OK?”

Boon annuì e fece un gesto con le mani: “Okay”.

“Non ho veramente seguito Hunter”, ha detto Boone. “Sono molto addolorato per l’appello. Hunter, puoi chiamare anche tu,' ho detto.

“Mi ha risposto molto duramente e io non ho risposto. Ho detto OK.”

Qualche istante dopo, Wendelstedt gridò: “Aaron, te ne sei andato!”

Uno stordito Boon si precipitò fuori dalla sua panchina, indicando che non aveva detto nulla, suggerendo che ci fosse stata una denuncia dagli spalti.

Quando l'audio di Yes Network ha ripreso l'appello di Boone a Wendelstedt, si è sentito l'arbitro dire: “Non mi interessa chi l'ha detto, te ne sei andato!”

Boone urlò di rimando: “Non ho detto una parola, Hunter!”

Qualche istante dopo, Boone rivolse la sua supplica all'arbitro di terza base e leader della squadra Marvin Hudson, senza ottenere alcun risultato.

Boone è poi tornato da Wendelstedt, questa volta facendogli un acceso commento sulla sua decisione.

Boone aveva sentito il fan urlare qualcosa e “sapevo che era un fan”, ha detto Rhoden. “Perché si è fatto notare.”

Wendelstedt: 'Boone guida gli Yankees. E' stato espulso'

Quando Wendelstedt è stato espulso, uno scioccato Boon è stato mostrato in piedi al suo solito posto in panchina, con un'espressione vuota e rivolgendo la sua attenzione all'azione in campo.

“So cosa sta dicendo Aaron, è un tifoso sopra la panchina. Va bene, va bene”, ha detto Wendelstedt, aggiungendo che sa che Boone o i suoi allenatori non hanno detto nulla che giustifichi un'espulsione.

“Secondo me”, ha detto Wendelstedt, “il tiro basso è arrivato verso l'estremità della panchina degli Yankees, dove erano seduti i giocatori.

“Quindi, invece di essere aggressivo e cercare di capire chi potrebbe averlo detto, non voglio eliminare un giocatore di baseball”, ha detto Wendelstedt. “Dobbiamo mantenerli in gioco. Questo è ciò che i tifosi pagano per vedere.

“Aaron Boone dirige gli Yankees. È licenziato.”

Come ripreso dai microfoni di YES Network, Wendelstedt ha lanciato a Boone un severo avvertimento prima di dargli il pollice in alto, e a Wendelstedt – per sua stessa ammissione – non importava da dove provenisse la denuncia, ma solo che fosse stata sentita nelle vicinanze della panchina di Boone. .

Come ha detto il primo base Anthony Rizzo dopo l'avvertimento: “Qualsiasi cosa da quella direzione, sei al guinzaglio molto corto”.

La focosa reputazione di Aaron Boone con gli arbitri

La storia di Boone nelle controversie arbitrali è notevole.

È stato espulso 35 volte da quando ha assunto la carica di allenatore degli Yankees nel 2018 (due volte in questa stagione), ma nessuna delle due parti ha ritenuto lunedì che la storia avesse avuto un ruolo nell'uscita anticipata di Boone.

“Penso che sia una domanda a cui pensano molti fan e persone”, ha detto Wendelstedt, che riceve molte critiche dall'ex manager della MLB Ron Gardenhire e “la gente non si rende conto che Ron Gardenhire. [is stubborn] Come me, dopo che abbiamo una situazione, ci piace bere una birra fresca e parlarne.

“Quindi hanno un lavoro e domani è un nuovo giorno.”

Boone ha detto: “Mi sento trattato equamente dagli arbitri e ho buoni rapporti con molti di loro, tra cui Wendelstedt e suo padre, Harry, arbitro di lunga data della NL e operatore della famosa scuola per arbitri.

“In tutta la mia carriera, non ho mai licenziato un giocatore o un allenatore per quello che ha detto un tifoso”, ha detto Wendelstedt, insistendo sul fatto che l'offesa proveniva da qualche altra parte della panchina degli Yanks e che Boone era “responsabile dell'intera panchina. ” , non solo vicino a lui.''