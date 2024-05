Opzione Astros Jose Abreu per la nuova West Palm Beach

HOUSTON – Gli Astros torneranno titolare la prima base Jose Abreu al ritiro primaverile di West Palm Beach, Florida, mercoledì, ha annunciato martedì il direttore generale Dana Brown, prolungando una serie di tre sconfitte consecutive. Tutte le stelle ed ex vincitore dell'MVP dell'American League.

Abreu, 37 anni, è al secondo anno di un contratto triennale da 58,5 milioni di dollari, il che rende impossibile per gli Astros tagliare i rapporti con lui all'inizio della stagione. Ha registrato solo sette successi nei suoi primi 71 attacchi, eliminando 18 volte E Non può più essere utilizzato come giocatore giornaliero.

Le due parti hanno concordato la decisione dopo quella che Brown ha descritto come una “grande” conversazione con Abreu, i membri dello staff tecnico e del front office degli Astros. Poiché Abreu ha più di cinque anni di servizio nella Major League, deve dare il suo consenso prima di essere selezionato.

“Jose Abreu è un ragazzo eccezionale. È altruista ed è un compagno di squadra e vuole tornare a quello che stava facendo lo scorso autunno”, ha detto Brown. “nel mezzo In questa conversazione, puoi vedere che questa persona è appassionata e impegnata ad aiutare nuovamente questa squadra. Rimase altruisticamente a bordo e accettò di tornare a West Palm Beach.

Brown non ha fornito un calendario per il ritorno di Abreu nelle major leghe Ma si annuncia che resterà a lungo. Brown ha detto che potrebbe volare in Florida per monitorare i progressi di Abreu insieme al consigliere senior Jeff Bagwell e al direttore dell'azienda agricola Jacob Buffa.

“Era frustrato. Lo indossava”, ha detto Brown. “Se sei stato con questi atleti per un certo numero di anni, puoi capire quando sono frustrati. Lo porti a casa. A volte pensi che non lo portino a casa, ma lo fanno. È diventato disperato. È raro farlo, ma ci parla della sua dedizione e del suo impegno. Non lo vediamo come una cosa a lungo termine, né penso che lui lo veda come una cosa a lungo termine. Penso che sia come, 'andiamo giù, facciamo qualche aggiustamento, riprendiamo il ritmo e il timing.'

Abreu non ha riferito al Minute Maid Park martedì e quindi non è stato disponibile per un commento. Poiché la mossa non è diventata ufficiale fino a mercoledì, Houston non ha potuto fare la mossa e ha giocato la partita di apertura della serie martedì. Un giocatore corto contro i Cleveland Guardians.

In un articolo su ESPN pubblicato martedì mattina, Abreu ha detto in spagnolo che “si sentiva in imbarazzo” per la sua produzione poco brillante da quando era arrivato a Houston. Il contratto firmato lo scorso inverno era, all'epoca, il più grande della franchigia di Jim Crane.

In 163 partite da, Abreu sta tagliando .221/.280/.352 e ha un numero negativo di 1,4 vittorie sopra il valore di sostituzione, secondo Baseball-Reference. Una ripresa lo scorso settembre almeno ha dato ad Abreu la speranza di poter produrre una svolta simile in questa stagione.

Già 10 partite e 6 ½ partite sotto .500 nell'American League West, gli Astros non possono più aspettare. Sono entrati nella partita di martedì contro i Guardiani con un .390 OPS dalla loro prima base. Abreu era incline a errori difensivi che hanno reso più facile la decisione degli Astros.

“È difficile da guardare per un veterano”, ha detto Brown. “Quando lo vedi andare in questo modo, sai che dobbiamo sistemare questo ragazzo, cosa difficile da sistemare a livello di major league. Possiamo fare cose diverse a livello di minor league.

