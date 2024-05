Il monte Ruang erutta di nuovo, costringendo l'aeroporto a chiudere

Manado, Indonesia (AFP) – Il vulcano del Monte Ruang in Indonesia è in eruzione martedì Per la seconda volta Nel giro di due settimane, la cenere fu lanciata nel cielo per circa due chilometri (più di un miglio), chiudendo l’aeroporto e spargendo detriti sui villaggi vicini.

Il livello di allerta per il vulcano sull'isola di Sulawesi è stato nuovamente aumentato al livello più alto dal Servizio Geologico Indonesiano, dopo che i sensori hanno rilevato un aumento dell'attività vulcanica. L'agenzia ha esortato residenti e scalatori a rimanere ad almeno 6 chilometri di distanza dal cratere del vulcano.

Il vulcano di 725 metri (2.378 piedi) si trova nella provincia del Nord Sulawesi, a circa 95 chilometri (59 miglia) a nord-est dell'aeroporto internazionale Sam Ratulangi a Manado, la capitale della provincia.

Ambar Soryoko, capo dell'autorità aeroportuale regionale, ha detto che l'aeroporto è stato chiuso martedì mattina a causa della scarsa visibilità e dei pericoli che le ceneri rappresentano per i motori degli aerei.

Cenere, ghiaia e rocce sono cadute dal cielo su paesi e città di tutta la regione, inclusa Manado, una città di oltre 430.000 abitanti dove gli automobilisti dovevano accendere i fari durante il giorno.

“Era buio perché le rocce sono cadute sul sito a causa dell'eruzione vulcanica”, ha detto Julius Ramopoli, capo del Centro di osservazione del Monte Ruang. “Le vibrazioni erano intense, l’elettricità si è interrotta e i terremoti vulcanici hanno scosso le finestre di vetro e tutto ciò che ci circondava”.

Ha aggiunto che l’eruzione vulcanica ha bloccato la luce del sole e ha inondato diversi villaggi con la caduta di detriti. Non si registrano feriti, ha detto Ramopoli.

Più di 11.000 persone furono evacuate dopo l'eruzione del vulcano il 17 aprile Le autorità hanno avvertito di una grave eruzione Una parte del vulcano potrebbe crollare in mare e provocare uno tsunami che potrebbe mettere in pericolo i villaggi vicini.

In seguito, meno di 3.000 persone rimasero in rifugi temporanei Il governo ha abbassato il livello di allerta al secondo livello più alto di quattro livelli e l'aeroporto ha riaperto quattro giorni dopo.

Martedì l'Agenzia geologica indonesiana ha avvertito i residenti dell'isola di Tagulandang, in particolare quelli che vivono vicino alla costa, della possibilità di nubi vulcaniche calde e di uno tsunami dovuti all'eruzione di materiali che entrano in mare o al crollo della cupola vulcanica in mare.

Ruang è tra i circa 130 vulcani attivi in ​​Indonesia. La nazione arcipelagica è vulnerabile alle eruzioni vulcaniche e ai terremoti a causa della sua posizione sull’”anello di fuoco” del Pacifico, una serie di linee di faglia che vanno dalle coste occidentali delle Americhe attraverso il Giappone e il sud-est asiatico.

___

Gli scrittori dell'Associated Press Ninick Karmini e Edna Tarijan da Giakarta hanno contribuito a questo rapporto.