Il supercomputer Cheyenne sarà venduto all'asta per una frazione del suo prezzo di listino

Se stai pensando di acquistare un nuovo supercomputer ma stavi aspettando un buon prezzo, ora potrebbe essere il momento giusto per fare la tua offerta. Attualmente il governo americano, attraverso GSA Auctions, mette all'asta Supercomputer Cheyenne Al miglior offerente con tre giorni rimanenti. Anche se non abbiamo testato personalmente questa macchina, presumiamo che i suoi 145.152 core CPU supereranno facilmente la nostra attuale scelta migliore per un laptop. Inoltre, non avrai bisogno di un aggiornamento della memoria a breve, poiché attualmente sono installati 313.344 GB di RAM e la capacità di archiviazione è di circa 36 PB. Non è necessario eliminare file per fare spazio a nuovi giochi o download di altri contenuti multimediali.

L'accordo è già stato individuato Ars Tecnica, il quale ha inoltre notato che la fibra ottica e i cavi CAT5/6 non sono inclusi nella vendita. Sebbene il prezzo pagato dal governo per il supercomputer non sia stato rivelato, è lecito ritenere che il costo fosse di milioni, considerando i prezzi dei supercomputer. scorso Supercomputer. Al momento della stesura di questo articolo, le offerte hanno raggiunto i 28.085 dollari, anche se la riserva non è stata ancora raggiunta. Rimangono ancora tre giorni e al momento non è richiesto alcun deposito per fare un'offerta.

Il motivo di questo sconto significativo (a parte il fatto che Cheyenne è stato messo fuori servizio) potrebbe essere dovuto a una disconnessione rapida difettosa che provoca spruzzi d’acqua e al fatto che circa l’1% dei nodi “ha subito un guasto” e “rimarrà non riparato.” Un altro avvertimento da tenere presente prima di iniziare a risparmiare spazio nel tuo garage climatizzato delle dimensioni di un giardino è che la spedizione non è inclusa. Come nota GSA Auctions nella pagina dei dettagli, “lo spostamento di questo sistema richiede l'utilizzo di un'azienda di traslochi professionale” e che “l'acquirente è responsabile del trasporto degli scaffali dalla struttura ai camion”.

Ma dove altro troverai un risparmio così grande su una macchina che può fare questo? 5,34 quadrilioni Calcoli al secondo? Il Cheyenne è anche sorprendentemente efficiente dal punto di vista energetico, consumando il 25% in meno di energia per calcolo rispetto al suo predecessore, lo Yellowstone. L’enorme supercomputer ha aiutato i ricercatori a comprendere la rapida intensificazione degli uragani, il modo in cui gli incendi influiscono sulla qualità dell’aria e ha simulato anni di funzioni climatiche per prevederne i risultati con decenni di anticipo. Dovrebbe sicuramente darti una potenza di elaborazione sufficiente per il super multitasking al lavoro, gestendo anche i giochi più impegnativi dopo l'orario di lavoro.

