Zelda: maschera Cutscene di Majora quando si passa apparentemente “più perfezionati a N64” dall’emulazione Wii Virtual Console

nintendo ieri Un altro gioco aggiunto all’espansione Switch Online E aggiorna la libreria N64 alla versione 2.0.0.

era lì Tutti i tipi di miglioramentima questo ultimo aggiornamento è pari meglio Del previsto, a quanto pare. Secondo “Zelda 64 Scholar” e utente di Twitter FIGURA (Come spiegato dal dataminer di Nintendo cupola d’avena), emulazione La leggenda di Zelda: la maschera di Majora Su Switch Online è in realtà “più preciso per N64” in una “situazione” rispetto alla versione Wii Virtual Console.

Attenzione – Spoiler sulla maschera Majora nel video qui sotto:

OatmealDome: “Majora’s Mask – Ecco una situazione in cui la versione Switch è effettivamente *migliore* delle versioni precedenti e più perfezionata per l’N64, grazie a una patch aggiunta da Nintendo. Risolve una scena che funziona troppo rapidamente, causando anche la fine presto.”

Nella versione Switch di Majora Mask, c’è un ritardo che è stato aggiunto intenzionalmente alla scena del filmato di Giant (dai fotogrammi 1120 al 1616).

Questo è per la simulazione del ritardo N64 e risolto un problema per cui VC e altri emù finivano la scena prima che la canzone finisse. Nel contesto di uno sprint, questo perde 8 secondi pic.twitter.com/wVvMBkc6Nm – Fichi (@Fig02_) 26 febbraio 2022

È impressionante se è così: la libreria Wii Virtual Console N64 è ancora considerata da molti la “migliore” generazione di emulazione Nintendo N64. Puoi leggere di più su questo nei nostri post precedenti.

Come sottolinea ulteriormente OatmealDome, l’accuratezza nella versione Switch di Majora’s Mask è una buona notizia per i fan che hanno richiesto un’esperienza più simile alla versione originale per Nintendo 64, ma non così eccezionale per la community della velocità, dove tecnicamente richiede più tempo per essere completata .

Puoi vedere il Molti altri miglioramenti nella storia di ieri. Questo è l’ennesimo esempio dello sforzo che Nintendo sta attualmente mettendo in questo servizio a pagamento non solo per migliorarlo, ma in questo caso renderlo anche migliore rispetto alle precedenti emulazioni dei giochi N64.

