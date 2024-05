LeBron James dei Lakers è indeciso sul suo futuro tra le voci di un'uscita della NBA dai playoff

Lunedì la stagione dei Los Angeles Lakers si è conclusa con una sconfitta per 108-106 contro i Denver Nuggets, e l'attenzione si è naturalmente rivolta al futuro di LeBron James poiché ha una player option per la stagione 2024-25.

Ma il re non è pronto a prendere una decisione.

Come ha detto James martedì, non è sicuro di cosa riserva il futuro ed è invece interessato a trascorrere del tempo con la sua famiglia e i suoi amici dopo la stagione:

A James è stato chiesto del suo futuro dopo la sconfitta in Gara 5 contro i Nuggets Ha detto ai giornalisti“Non ho una risposta… a dire il vero. Non ci ho pensato molto.”

Ha anche detto “Non risponderò” quando gli è stato chiesto se questa fosse la sua ultima stagione con i Lakers.

Ci sono molte opzioni in gioco per James.

Ad esempio, potrebbe semplicemente esercitare l'opzione e tornare in violaoro nella speranza di migliorare l'uscita al primo turno di questa stagione. Oppure potrebbe scegliere di rifiutare e dirigersi verso la free agency, dove potrebbe quindi firmare con un altro contendente o addirittura unirsi a una squadra che arruola suo figlio, Bronny James.

Tuttavia, Adrian Wojnarowski di ESPN ha riferito martedì che le conversazioni con l'agente Rich Paul hanno indicato che “l'idea di giocare insieme non è una priorità; non è più, almeno, nella mente di LeBron James”.

Per quanto riguarda il punto di vista dei Lakers, The Athletic Shams Charania, Jovan Buha e Sam Amick Hanno riferito che lo rivolevano “fortemente” e che sarebbero stati aperti a una proroga di tre anni per un valore massimo di 164 milioni di dollari.

C'è anche il fatto che il futuro Hall of Famer compirà 40 anni a dicembre e ha appena terminato la sua 21esima stagione.

Ma forse la pensione sarebbe un'opzione, Paul Indietro su SiriusXM NBA Radio e ha detto che crede che a James siano rimasti “due o tre anni” nella sua carriera.

E chi può discutere con la leggenda che continua a giocare considerando che è stato ancora tra i migliori giocatori del campionato in questa stagione con una media di 25,7 punti, 8,3 assist, 7,3 rimbalzi e 1,3 palle recuperate a partita, tirando con il 54% dal campo e il 41…% di profondità nel 2023-24.

È stato ancora il miglior giocatore in campo per lunghi tratti durante la partita di lunedì contro i Nuggets e si è ritrovato corto perché Jamal Murray – che ha vinto anche Gara 2 con un segnale acustico – ha centrato un tiro vincente negli ultimi secondi.

Resta da vedere se James riprenderà le cose con i Lakers la prossima stagione, ma se lo farà potrebbe avere una terza possibilità a Denver nella postseason.