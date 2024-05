Il telescopio a raggi X Einstein Probe rilascia le prime immagini catturate utilizzando la “visione dell’aragosta”

È stata convocata una missione congiunta cinese-europea per un telescopio a raggi X Sonda di Einstein Riuscì a visualizzare l'universo su un ampio schermo, utilizzando un telescopio che imita gli occhi di un'aragosta.

Einstein lo ha sondato È stato lanciato il 9 gennaio Il missile è attualmente in fase di test e calibratura a bordo del missile cinese Long March mentre orbita attorno alla Terra ad un'altitudine di 600 chilometri (373 miglia). Le sue prime osservazioni furono rivelate in un simposio a Pechino.

Il problema con i raggi X è che hanno un’energia così elevata che sono difficili da catturare con un rilevatore standard. Le lenti non funzionano perché i raggi X sono troppo forti per essere rifratti facilmente, e i raggi X che colpiscono lo specchio e il viso passeranno semplicemente attraverso lo specchio. Invece, i raggi X possono essere rilevati solo quando questi raggi colpiscono una superficie riflettente con un angolo poco profondo. Da lì i raggi possono essere diretti verso uno speciale rilevatore di raggi X. Tuttavia, questo meccanismo pone un piccolo problema. Ciò significa che un telescopio a raggi X può solitamente rilevare i raggi X solo lungo un campo visivo ristretto; Al di fuori di questo campo visivo, i raggi X colpiranno con un angolo molto ampio.

A quanto pare, la risposta è l'aragosta: vedere l'aragosta. Inoltre, gli scienziati hanno avuto questa idea di base alla fine degli anni ’70, ma ci sono voluti decenni per adattare con successo questa idea all’uso nei telescopi a raggi X nello spazio.

Imparentato: La navicella spaziale a raggi X Chandra potrebbe presto oscurarsi, minacciando gran parte dell'astronomia

Gli occhi umani funzionano secondo il principio della rifrazione attraverso il cristallino, noto anche come cornea. D'altra parte, le aragoste usano il pensiero. I loro occhi sono costituiti da piccoli tubi disposti in pori quadrati paralleli sulla superficie degli occhi, con ciascun tubo rivolto in una direzione diversa. La luce entra nei tubi e viene riflessa sulla retina. Mentre la visione umana si estende su un campo di circa 120 gradi, le aragoste hanno una visione panoramica di 180 gradi.

La visione a raggi X Lobster-eye è stata precedentemente utilizzata in missioni di studio del vento solare, in missioni interplanetarie e in una missione sperimentale tecnologica chiamata Lea (Lobster Eye Imaging for Astronomy) nel 2022. Tuttavia, la sonda Einstein è la prima a utilizzare l’ottica dell’occhio di aragosta in un telescopio spaziale. Il campo largo. In sole tre orbite, WXT può immaginare l'intero cielo ai raggi X.

Ultime notizie dallo spazio e gli ultimi aggiornamenti su lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

A sinistra ci sono immagini microscopiche dell'occhio di un'aragosta, con migliaia di minuscoli pori quadrati collegati a tubi che dirigono la luce verso la retina dell'aragosta attraverso la riflessione. Sulla destra c'è un diagramma della dimensione di questi pori quadrati. (Credito immagine: ESA/J. Camp)

WXT cerca oggetti che si scontrano di notte: i cosiddetti transiti di raggi X, che sono spesso eventi casuali o irripetibili come una stella luminosa o dormiente Buco nero Si illumina improvvisamente di attività quando viene ingerito un piccolo frammento di sostanza. Include anche fenomeni come Stelle che esplodono E integrazione Stelle di neutroni Qual è la fonte Onde gravitazionali Risuona in tutto l'universo. Questo ampio campo visivo dovrebbe quindi consentire a WXT di aumentare significativamente la nostra conoscenza di questi transitori.

Per completare la vista panoramica di WXT, la sonda Einstein porta a bordo anche un secondo telescopio, noto come Follow-up X-ray Telescope (FXT), che è un tradizionale rilevatore di raggi X con un campo visivo più ristretto. FXT fornisce osservazioni più dettagliate e ravvicinate di tutti i transitori rilevati da WXT.

Sebbene sia ancora in fase di test, soprattutto WXT ha già dimostrato la sua validità. Il simposio di Pechino ha rivelato che WXT ha trovato la sua prima fugace radiografia il 19 febbraio, un evento legato a… Lampi di raggi gamma lunghi Derivante dalla distruzione di una stella massiccia. Da allora, WXT ha scoperto altre 141 stelle di passaggio, comprese 127 stelle che emettono bagliori di raggi X.

L'ammasso globulare Omega Centauri, ripreso dal telescopio a raggi X di Einstein. I raggi X vengono emessi da sistemi binari in cui il materiale della stella si accumula su una stella di neutroni o su un buco nero. (Credito immagine: Accademia cinese delle scienze)

FXT è stata impegnata durante questo periodo di prova anche dando seguito al transito di raggi X scoperto il 20 marzo — nientemeno che da WXT — oltre a fotografare diversi oggetti conosciuti con Blocco sferico Omega Centauri.

“Sono felice di vedere le prime osservazioni della sonda Einstein, che dimostrano la capacità della missione di studiare vaste aree del cielo a raggi X e di scoprire rapidamente nuove sorgenti celesti”, ha affermato Carol Mundell, Direttore scientifico dell'ESA. In dichiarazione . “Questi primi dati ci danno uno sguardo allettante sull’universo dinamico e ad alta energia che presto sarà alla portata delle nostre comunità scientifiche”.

Illustrazione della sonda Einstein nello spazio. (Credito immagine: Accademia cinese delle scienze)

“È sorprendente che, sebbene gli strumenti non siano ancora completamente calibrati, siamo già stati in grado di eseguire un’osservazione di follow-up in tempi critici utilizzando lo strumento FXT di un transito veloce di raggi X osservato per la prima volta da WXT”, ha aggiunto Erik Kolkers, lo scienziato del progetto europeo Einstein Probe. “Mostra cosa Einstein sarebbe in grado di fare durante il processo di scansione.”

L'indagine durerà inizialmente tre anni e l'inizio è previsto per il prossimo giugno una volta completati ufficialmente i test. I dati rilasciati al recente simposio sono solo un’anteprima di ciò che possiamo aspettarci.

Il resto della supernova Puppis A, ripreso dal telescopio a raggi X di Einstein. (Credito immagine: Accademia cinese delle scienze)

La sonda Einstein è una collaborazione non solo tra l'Accademia cinese delle scienze e l'Agenzia spaziale europea, ma anche tra l'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre (MPE) in Germania e il Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) in Francia. Le sue scoperte forniranno un vasto catalogo di oggetti per la prossima missione europea NewAthena (Advanced High-Energy Astrophysical Telescope), attualmente in fase di studio. Previsto per essere il telescopio a raggi X più potente di sempre, il suo lancio è previsto intorno al 2037.