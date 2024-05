Mirare a tagli dei prezzi su circa 5.000 prodotti di base con una bassa inflazione nei budget

Ascolta questo articolo Ascolta questo articolo

Ha preso di mira i piani per tagliare i prezzi su migliaia di beni di consumo di base quest’estate, dai pannolini al latte, mentre l’inflazione scende nei bilanci delle famiglie e sempre più americani prestano maggiore attenzione alle proprie spese.

La riduzione dei prezzi, già applicata a 1.500 prodotti, includerà 5.000 prodotti alimentari, bevande e beni di prima necessità per la casa. Target e altri rivenditori si rivolgono sempre più ai clienti alle prese con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, anche se l’inflazione ha iniziato a diminuire. Molti sono passati ai marchi del distributore venduti da Target e da altri importanti rivenditori, che in genere sono meno costosi dei marchi consolidati.

Target ha lanciato una di queste collezioni lo scorso gennaio, chiamata Dealworthy, che comprende quasi 400 articoli essenziali, dall’abbigliamento all’elettronica, che possono costare meno di 1 dollaro, con la maggior parte degli articoli sotto i 10 dollari.

La settimana scorsa, McDonald’s ha dichiarato di voler lanciare un pasto da 5 dollari negli Stati Uniti il ​​prossimo mese per combattere il rallentamento delle vendite e la frustrazione dei clienti per l’aumento dei prezzi. Walmart ha registrato forti vendite trimestrali la scorsa settimana, spinte da un afflusso di clienti in cerca di affari.

Target riconosce che gli acquirenti stanno diminuendo a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi di utilizzo delle carte di credito. A marzo, l’azienda ha registrato il primo calo annuale delle vendite – 1,7% – in sette anni.

Target Corp. ha dichiarato lunedì che i prezzi più bassi saranno applicati durante l’estate sui marchi nazionali e a marchio del distributore.

“Questi sconti si aggiungono ai nostri prezzi bassi giornalieri, che adeguiamo regolarmente per essere competitivi sul mercato e garantire che tu possa godere di un grande valore ogni giorno”, ha affermato la società in una dichiarazione preparata.

Target ha affermato che i clienti potranno ottenere prezzi scontati su prodotti alimentari come latte, pane, frutta e verdura. Vedranno anche riduzioni di prezzo su articoli come pannolini e alimenti per animali domestici.

È probabile che Target fornisca maggiori informazioni su ciò che crede riguardo al comportamento dei clienti e su come affrontare eventuali cambiamenti quando mercoledì pubblicherà la sua relazione finanziaria trimestrale.

Michelle Chapman è una scrittrice aziendale AP.

Anne DiNocencio, scrittrice di AP Retail di New York, ha contribuito a questo rapporto.