Le azioni scendono a causa dell’aumento dell’inflazione e dei rischi per l’Ucraina; I mercati cinesi si stanno riprendendo

> Mercati azionari asiatici:

L’Asia segue al ribasso le azioni statunitensi ed europee

Hong Kong in calo dell’1,6% e Nikkei del 2%

Anche gli indici azionari di riferimento in Corea del Sud e Australia sono scesi

Venerdì i titoli asiatici hanno esteso il loro crollo globale dopo che il tasso di inflazione più veloce negli Stati Uniti in quattro decenni ha rafforzato le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi di interesse, mentre i mercati azionari cinesi hanno riguadagnato le prime perdite grazie alle garanzie normative delle società quotate degli Stati Uniti continentali.

Anche i timori per la guerra della Russia contro l’Ucraina sono peggiorati, dopo che i colloqui tra i loro due ministri degli esteri di giovedì hanno portato poca calma nel conflitto tra i due paesi.

“Abbiamo un terribile background macro (con) un serio problema di inflazione, il che significa che vedremo una politica monetaria più restrittiva”, ha affermato Rob Carnell, capo economista di ING a Singapore.

Carnell ha aggiunto che la guerra della Russia contro l’Ucraina renderebbe probabilmente tutto, dall’energia ai minerali alle materie prime agricole, molto più costoso.

“Il reddito di tutti sarà eroso, la crescita globale sarà danneggiata. Di cosa hai bisogno di più?

“Ad un certo punto probabilmente si ritirerà più bruscamente, ma per ora c’è ancora un po’ di smentita nei mercati”.

Un certo numero di persone che hanno familiarità con la situazione hanno detto a Reuters che gli Stati Uniti, il Gruppo dei Sette e l’Unione Europea si muoveranno venerdì per revocare lo status di “nazione più favorita” della Russia per l’invasione dell’Ucraina.

Togliere alla Russia il suo status di favorita apre la strada agli Stati Uniti e ai suoi alleati per imporre dazi su un’ampia gamma di merci russe, il che aumenterà la pressione su un’economia che sta già andando verso una “profonda recessione”. Per saperne di più

Nel tardo pomeriggio in Asia, l’indice azionario MSCI Asia-Pacifico più ampio al di fuori del Giappone era (MIAPJ0000PUS.) Era scivolato dell’1,3%, dopo che il calo di Wall Street si era esteso a diversi benchmark statali della regione.

Dopo essersi ritirato all’inizio della giornata per problemi di regolamentazione, il mercato azionario di Hong Kong si è parzialmente ripreso dalle perdite, con una fonte che conosce la situazione dicendo a Reuters che le consultazioni tra i regolatori cinesi e statunitensi sulla revisione e sulla cooperazione normativa si stanno muovendo “relativamente senza intoppi”. Per saperne di più

Indice Hang Seng (.per lui) Ha chiuso in ribasso dell’1,6% per chiudere al livello più basso dalla metà del 2016, anche se è rimbalzato dalle perdite più ripide all’inizio di oggi dopo aver nominato le prime società cinesi che potrebbero essere cancellate dalla quotazione negli Stati Uniti.

Al di fuori di Hong Kong, il principale indice azionario cinese (.CSI300) È riuscita a recuperare dalle prime perdite, chiudendo in verde con un guadagno dello 0,3%.

Altrove, il giapponese Nikkei مؤشر (.N225) Ha perso il 2,0% mentre le azioni della Corea del Sud hanno perso (.KS11) E le azioni australiane sono scese dello 0,7% (.AXJO) È diminuito dello 0,9%.

I dati di giovedì hanno mostrato che l’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è aumentata del 7,9% su base annua a febbraio, il più grande aumento degli ultimi 40 anni. Il rally suggerisce che il FOMC potrebbe agire “in modo più aggressivo” per frenare l’inflazione, come ha promesso il presidente della Fed Jerome Powell la scorsa settimana. Per saperne di più

I mercati si aspettano già che la Federal Reserve alzi il tasso obiettivo sui fondi federali di 25 punti base al termine della riunione di politica monetaria della prossima settimana.

Le aspettative di inasprimento della politica monetaria sono state guidate anche da un tono aggressivo da parte della Banca centrale europea, che giovedì ha dichiarato che interromperà l’acquisto di obbligazioni nel terzo trimestre. Per saperne di più

“È chiaro che l’incontro della BCE è stato più aggressivo del previsto”, ha affermato Chris Weston, capo della ricerca presso l’intermediazione Pepperstone a Melbourne.

“Vediamo 11 punti base per un aumento dei tassi nell’UE entro la riunione della BCE di luglio”.

Nel mercato valutario, l’euro è salito dello 0,05% a 1,0988 dollari, poiché il tono aggressivo della Banca centrale europea non è riuscito a rafforzare significativamente lo slancio della moneta unica.

“La Banca centrale europea ha dato maggiore chiarezza ai suoi piani di uscita dallo stimolo, ma è improbabile che dia all’euro una spinta sostenibile, non mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua”, hanno affermato gli analisti di Westpac in una nota mattutina.

Lo yen è sceso al livello più debole rispetto al dollaro da gennaio 2017 ed è stato scambiato l’ultima volta a 116,83 per dollaro.

indice del dollaro (DXY.) Si è attestato a 98,578, al di sotto di un massimo di oltre 1 anno e mezzo di 99,418 raggiunto lunedì.

Nel mercato obbligazionario, il rendimento del Tesoro USA a 10 anni è stato dell’1,9794%, mentre il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni è stato dello 0,185%.

Nei mercati delle materie prime, il greggio statunitense è salito del 2,2% a 108,38 dollari al barile. Il greggio Brent è salito del 2,6% a 112,22 dollari al barile.

L’oro è sceso di circa lo 0,3%. L’oro spot veniva scambiato a $ 1.989,68 l’oncia.

