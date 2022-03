Futures Dow: il rally del mercato si avvicina ai minimi durante l’invasione dell’Ucraina, l’aumento dei tassi della Fed è imminente; cosa dovrebbe essere fatto

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. L’offerta rialzista del mercato azionario continua a reggere, ma i principali indici hanno perso terreno significativo per la seconda sessione consecutiva poiché l’invasione russa dell’Ucraina ha continuato a scuotere i mercati. La Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse la prossima settimana quando l’inflazione raggiungerà il massimo degli ultimi 40 anni.







È tempo di aumentare la tua esposizione sul mercato direzione della forza. Ma al momento il mercato è in blackout. Gli indicatori principali erano al di sotto delle medie mobili di 21 giorni e 50 settimane. Il Media mobile esponenziale a 21 giorni È stato per molto tempo ben al di sotto della serie di 50 giorni, con entrambi in forte calo. Tutto riflette la recente ed estesa debolezza del mercato, nonostante alcuni brevi sviluppi.

Dow Jones gigante Salute Unita (Nazioni unite), Regeneron prodotti farmaceutici (Regione) E il Armonia nelle scienze biologiche (HRM) mostrano un’azione relativamente positiva. Sono tutti vicini acquistare punti o ingressi anticipati con Linee di forza relativa Ad altitudini o vicine.

Inoltre, non è un caso che tutti e tre siano titoli medici, relativamente isolati dalla guerra Ucraina-Russia e dall’inflazione in aumento.

Azioni Apple, Tesla

Due titoli che non mostrano un’azione positiva? Stock di mele e Tesla (TSLA).

una mela (AAPL), che era stata ragionevolmente tenuta fino a poco tempo fa, la scorsa settimana è scesa del 5,2% a 154,73, la peggiore perdita settimanale in poco più di un anno. Le azioni si sono stabilite venerdì alla loro chiusura peggiore dalla fine di novembre, chiudendo alla serie di 200 giorni.

Le azioni Tesla sono scese del 5,1% la scorsa settimana a 795,35, e tutto questo è arrivato venerdì. Dopo aver colpito la resistenza alla linea dei 21 giorni, Tesla è scivolata di nuovo al di sotto della linea dei 200 giorni a fine settimana. Sebbene il titolo TSLA sia ancora comodamente al di sopra dei minimi di fine febbraio e si stia stabilizzando meglio di molti dei suoi omologhi, non sta andando bene.

Tesla sta funzionando Classifica IBD. Le azioni UnitedHealth, Regeneron e HRMY sono disponibili in difetto 50. Le azioni delle Nazioni Unite sono l’argomento delle ultime Nuova America.

L’invasione russa dell’Ucraina

Con l’avvicinarsi della stagione degli utili, gli investitori rimarranno concentrati sull’invasione russa dell’Ucraina. I mercati azionari, i prezzi del petrolio e altro tendono ad avere grandi mosse nei titoli russo-ucraini che spesso invertono rapidamente. I futures Dow sono spuntati venerdì mattina quando il presidente russo Vladimir Putin ha segnalato una “svolta positiva” nei colloqui in Ucraina, ma quell’ottimismo è rapidamente svanito ed è diventato negativo nella sessione regolare.

Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti, l’Unione Europea e il Gruppo dei Sette annulleranno le normali relazioni commerciali con la Russia, aprendo la strada a nuove tariffe sull’invasione dell’Ucraina.

Sabato, un alto diplomatico russo ha detto che Mosca potrebbe prendere di mira le navi occidentali che trasportano aiuti militari in Ucraina, dicendo che “è un atto che rende quei convogli obiettivi legittimi”. Qualsiasi attacco del genere rappresenterebbe una massiccia escalation che potrebbe portare ad attacchi diretti della NATO contro l’esercito russo già in difficoltà. In pratica, quei convogli sarebbero probabilmente altamente protetti e sarebbero difficili da prendere di mira.

Nel frattempo, sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i negoziatori ucraini e russi hanno iniziato a discutere di questioni concrete in cambio di ultimatum suonanti.

Cinque titoli in prossimità dei punti vendita; Ma hanno bisogno di questo

Aumento del tasso della Fed in futuro

I responsabili politici della Federal Reserve si incontrano dal 15 al 16 marzo. Dopo mesi di preavviso, il presidente della Fed Jerome Powell ei suoi colleghi aumenteranno i tassi di interesse di un quarto di punto mercoledì pomeriggio e segnaleranno molti altri aumenti dei tassi della Fed.

La Banca centrale europea ha dichiarato la scorsa settimana che porrà fine agli acquisti di attività più rapidamente, aumentando le aspettative della Banca centrale europea di aumentare i tassi di interesse.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto un’altra settimana difficile, poiché i forti guadagni di mercoledì non hanno avuto effetti duraturi.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 2,9%. Il Nasdaq Composite è crollato del 3,5%. Il Russell 2000 su piccola scala ha rinunciato all’1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 28 punti base al 2%.

I futures sul greggio statunitense sono balzati ai massimi da 11 anni, ma poi sono svenduti, perdendo infine il 5,5% la scorsa settimana a 109,33 dollari al barile.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è sceso del 2,9% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adatto) è diminuito del 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito del 5,2%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) rinuncia al 3,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 7,6% la scorsa settimana, toccando il minimo di 22 mesi. La serie RS di ARKK è ora la più bassa dalla fine del 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) in calo del 4,65%. Il titolo Tesla continua ad essere il titolo numero uno tra gli ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) in calo dell’1,35% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) ha perso l’1%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 4,35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 3,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(In rialzo del 2,2% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) è diminuito del 2,15%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) in calo del 2,7%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

IBD 50 titoli da tenere d’occhio

Il titolo UnitedHealth è sceso del 3,2% la scorsa settimana a 482,87, ma ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni. Le azioni delle Nazioni Unite hanno doppia base inferiore Con una maniglia, le dà 500,10 punti acquisto.

Il titolo Regeneron è aumentato del 3,6% a 642,58 la scorsa settimana, dopo una serie di strette chiusure settimanali fino al 2022. Venerdì, il titolo REGN si è spostato intraday sopra le prime entrate a 636,46 e 645,10, sebbene abbia chiuso al di sotto di quest’ultimo poiché il mercato ha venduto fino alla chiusura. Regeneron ha un punto di acquisto ufficiale di 673,96 da base piatta All’interno di un maggiore consolidamento, secondo Analisi MarketSmith.

I guadagni di Regeneron sono aumentati vertiginosamente nel 2021, sostenuti dai trattamenti antivirali per il Covid. Gli utili dovrebbero diminuire nel 2022, ma rimarranno ben al di sopra dei livelli precedenti al 2021. Il rapporto P/E di REGN è di appena 8.

Il titolo Harmony Biosciences è balzato del 9% a 43,86 la scorsa settimana, nonostante un calo del 3,9% venerdì. Il titolo HRMY ha liquidato brevemente 45,99 base della tazza Acquista pip dopo lo sprint dall’ingresso anticipato. Ma le frecce possono formare maniglie alte, offrendo una new entry. Dopo il boom della crescita degli utili lo scorso anno, gli analisti vedono l’utile per azione di Harmony in calo nel 2022, ma si aspettano un forte rimbalzo il prossimo anno.

Analisi dell’aumento del mercato

L’invasione russa dell’Ucraina e l’imminente aumento della Federal Reserve non sono un ottimo scenario per l’andamento del mercato. Ma qualunque sia la ragione, il quadro tecnico non sembra buono, anche se il tentativo rialzista del mercato azionario continua.

Le forti vendite di lunedì e martedì hanno spinto i principali indici ad avvicinarsi ai minimi del 24 febbraio. Mercoledì ha portato una forte ripresa, anche se i volumi di scambio sono significativamente inferiori rispetto alle due sessioni precedenti. I principali indicatori non hanno mai toccato le loro medie mobili a 10 giorni, per non parlare della linea a 21 giorni o di altri importanti livelli di resistenza. Le azioni sono scese giovedì e soprattutto venerdì, chiudendo un’altra grande perdita settimanale.

I guadagni di mercoledì ora sembrano un quadro fugace. La migliore percentuale di guadagni nella storia tende ad arrivare tra correzioni e mercati ribassisti.

Ecco perché gli investitori dovrebbero attendere segnali reali che il mercato ha cambiato carattere tramite a Giornata di follow-up Per confermare il nuovo trend rialzista. Un giorno di follow-up può ancora accadere ogni giorno.

Tuttavia, non tutti i giorni di follow-up hanno esito positivo e l’FTD ai livelli attuali avrà un gran numero di avvisi.

Bitcoin sotto tiro nella guerra russo-ucraina

Vincitori del settore, vinti

I titoli energetici continuano a funzionare bene, anche se molti sono estesi. Alcuni dei giochi siderurgici e minerari riguardano tutti i punti di acquisto, ma sono soggetti a fluttuazioni significative.

Sono stati creati numerosi titoli medici, tra cui UN Stocks, Harmony Biosciences e Regeneron. Anche alcuni dei trasporti, dei materiali da costruzione e dei giochi industriali sembrano interessanti: giocherellare con i punti di acquisto, l’allestimento o almeno l’allestimento. Le linee di forza relative sono prossime al consolidamento o ai massimi storici.

La maggior parte di queste potenziali formazioni offre rapporti P/E relativamente bassi o modesti, che sono certamente favorevoli nel 2022. (Questa non è una garanzia, dato che le azioni Apple sono scese questa settimana nonostante un rapporto di utili modesto di 26).

Tuttavia, questi nomi generalmente faticano a fare progressi costanti – con l’eccezione dell’anticipo di venerdì in Regeneron – a meno che il mercato più ampio non avanzi, o almeno le tendenze laterali.

Con i tassi di interesse in aumento, i titoli growth e in particolare i titoli growth ad alto valore stanno lottando in modo aggressivo. Quando il mercato sta vivendo una grande giornata, i titoli a forte crescita tendono a fare da apripista. Ma porta anche al ribasso nei giorni di mercato sfavorevoli. Ci sono più giornate brutte che belle ultimamente.

Il titolo di Tesla è un leader relativo tra i veicoli elettrici o una forte crescita in generale. Ma questa area del mercato semplicemente non è preferita.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Non c’è molto da fare ora. I giochi merceologici stanno ancora andando bene, anche se molti sono estesi. Gli investitori possono prendere alcuni profitti parziali o lasciarli guidare.

Se eri in vantaggio sul mercato e hai acquistato azioni, in particolare crescite, in un improvviso mercoledì di un giorno, potresti voler uscire da queste posizioni.

Ma è importante rimanere coinvolti ed essere preparati. Costruisci le tue liste di controllo. Ci sono molti titoli potenzialmente interessanti.

Quando il rally del mercato ha un giorno da seguire, vorrai essere preparato. Ma anche in questo caso, aumenta gradualmente la tua esposizione mentre il mercato continua a rafforzarsi e a superare i principali ostacoli.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

