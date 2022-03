Tom Hanks si rammarica dell’espulsione di Conor Ratliff dalla Band of Brothers

Tom Hanks si è assunto la “piena responsabilità” per il modo brutale in cui avrebbe licenziato Conor Ratliff dalla Band of Brothers.

Giovedì, l’attore di “Search Party” ha parlato con il premio Oscar, 65 anni, del suo incidente Podcast, “Occhi morti” Hanno raccontato la storia di essere stati scelti per la serie HBO e poi licenziati per avere “gli occhi morti”.

Hanks ha ammesso che “non un solo momento di questo suonerebbe un campanello”, ma l’ha fatto.

“Questo è stato senza dubbio il lavoro del regista, e quello sono stato io”, ha detto Hanks a Ratliff. “Qualcosa era bloccato nel creep o in una di quelle decisioni molto sottili che hanno indirizzato la storia nella direzione in cui voleva che andasse”.

Nell’Inner Sanctuary, qualunque sia stata questa sessione di casting alla Band of Brothers… sono sicuro di aver detto: ‘Non conosco il ragazzo, questo ragazzo ha gli occhi spenti.’ ‘ Avrei potuto dire: ‘Diventò molto biondo di capelli; È troppo alto e non posso rendere l’assistente più alto del capitano Winters. Avrei potuto dire: “È molto breve e molto leggero… Avrei potuto dire qualsiasi di queste cose, e sarebbe stato vero e la sua opinione lo era”.

Ratliff è apparso in “Late Night with Seth Meyers” per parlare della partecipazione di Hanks al suo podcast. NBC

Nel 2000, Radcliffe, che allora aveva 24 anni, fece un provino per un piccolo ruolo in “Band of Brothers” creato da Hanks e Steven Spielberg. Prima dell’inizio delle riprese, è stato licenziato perché l’attore di “Sully” ha affermato di pensare che Radcliffe avesse “gli occhi morti”.

Due decenni dopo, Radcliffe ha iniziato un podcast esplorando il casting e il casting nell’industria dell’intrattenimento.

Hanks ha descritto la storia come “semplicemente agghiacciante” e ha continuato ad assumersi “la piena responsabilità” delle sue azioni.

Ratliff ha perso un ruolo nel film Band of Brothers. Getty Images

Ha anche ammesso di essere stato “preso dal panico” dopo aver scoperto le origini del podcast da suo figlio Colin e dalla figlia Elizabeth.

“In realtà avevo freddo. La mia frequenza cardiaca è aumentata e ho detto: ‘L’ho fatto… cosa hai fatto?'” che cosa hai fatto? “