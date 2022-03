Marte Elicottero Creatività 21 Assi Viaggio verso il Pianeta Rosso

Il intelligenza Il numero di voli in elicottero sul Pianeta Rosso è arrivato a 21.

L’elicottero della NASA da 4 libbre (1,8 kg) ha superato un altro Marte La sortita, hanno annunciato oggi i funzionari dell’agenzia (11 marzo).

Unstoppable #MarsHelicopter! Ingenuity ha completato con successo il suo 21° volo verso il Pianeta Rosso. Il piccolo elicottero ha volato 370 metri [1,214 feet] ad una velocità di 3,85 metri al secondo [8.61 mph] ed è rimasto in volo per 129,2 secondi”, il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che gestisce la missione Ingenuity, Lo ha detto oggi su Twitter .

Imparentato: Un anno dopo, l’innovativo elicottero sta ancora andando forte sulla superficie di Marte

Nel febbraio 2021, Ingenuity è atterrato con la NASA rover di perseveranza Sul fondo del cratere Jezero di Marte, che ospitava un delta di un lago e di un fiume miliardi di anni fa. L’elicottero a energia solare ha inizialmente intrapreso una missione sperimentale di cinque voli progettata per dimostrare che l’esplorazione atmosferica è possibile su Marte nonostante la sottile atmosfera del pianeta. (L’aria marziana è solo l’1% più densa dell’aria terrestre al livello del mare.)

L’ingegnosità ha superato quei cinque voli e presto la NASA Sovvenzione per l’estensione della missione . Durante questa fase, gli elicotteri hanno superato i confini del volo del Pianeta Rosso e hanno servito come esploratori della perseveranza, i cui compiti principali includono la ricerca di segni di vita su Marte e la raccolta di dozzine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

Durante il loro primo anno su Marte, la creatività e la perseveranza hanno esplorato le regioni a sud e sud-ovest del loro sito di atterraggio. Entrambi i robot si stanno ora dirigendo verso la zona di atterraggio, diretti verso una parte accessibile dell’antico delta del fiume.

Il team di Perseverance è ansioso di iniziare a studiare il delta più da vicino, perché qui sulla Terra i delta sono bravi a preservare le sostanze chimiche contenenti carbonio organico e i segni della vita stessa.

Nel corso 21 Viaggio su Marte , La creatività è rimasta alta per un totale di 38,8 minuti e ha viaggiato per 15.246 piedi (2,89 miglia; 4,65 chilometri). Questa è un’area più ampia della Perseveranza coperta su Marte. contachilometri per rover Attualmente legge 2,73 miglia (4,39 km).