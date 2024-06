Una navicella spaziale cinese atterra con successo sul lato nascosto della Luna

Pechino (AFP) – A Veicolo spaziale cinese Domenica la navicella spaziale è atterrata sul lato nascosto della Luna per raccogliere campioni di terreno e roccia che potrebbero fornire informazioni sulle differenze tra la regione meno esplorata e il più famoso lato vicino.

La China National Space Administration ha dichiarato che il lander è atterrato alle 6:23, ora di Pechino, in un enorme cratere noto come bacino Antartide-Aitken.

Questa missione è la sesta del programma di esplorazione lunare Chang’e, dal nome della dea cinese della luna. È il secondo ancora progettato per restituire campioni Zhang 5Cosa che ha fatto sul lato vicino nel 2020.

Il programma lunare fa parte di una crescente rivalità con gli Stati Uniti – che rimangono leader nell’esplorazione spaziale – e altri, tra cui… Giappone E l’India. La Cina ha messo regolarmente in orbita la propria stazione spaziale Invia equipaggi Là.

Obiettivi della potenza globale emergente Mettere una persona sulla luna Prima del 2030, diventando così il secondo paese dopo gli Stati Uniti a farlo. L’America prevede di far sbarcare nuovamente gli astronauti sulla Luna – per la prima volta in più di 50 anni – nonostante la NASA Spingendo indietro l’obiettivo al 2026 all’inizio di quest’anno.

Gli sforzi degli Stati Uniti per utilizzare razzi privati ​​per lanciare veicoli spaziali sono stati ripetutamente ritardati. Problema informatico dell’ultimo minuto Ha annullato il lancio previsto Sabato il primo volo spaziale della Boeing.

Sabato scorso, un miliardario giapponese Ha annullato il suo piano Orbire attorno alla Luna a causa dell’incertezza sulla sua evoluzione Missile enorme Di SpaceX. La NASA prevede di utilizzare il razzo per inviare i suoi astronauti sulla Luna.

Nell’attuale missione in Cina, il lander utilizzerà un braccio meccanico e una trivella per raccogliere fino a 2 kg (4,4 libbre) di materiale superficiale e sotterraneo in circa due giorni.

Quindi, un ascendente in cima al lander trasporterà i campioni in un contenitore metallico sottovuoto su un altro modulo in orbita attorno alla Luna. Il container verrà trasferito in una capsula di rientro che dovrebbe tornare sulla Terra nei deserti della regione cinese della Mongolia interna intorno al 25 giugno.

I viaggi verso il lato nascosto della Luna sono più difficili perché non è rivolto verso la Terra, richiedendo un satellite per mantenere le comunicazioni. Anche il terreno è più accidentato, con zone meno pianeggianti.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa cinese Xinhua, il bacino antartico-Aitken, un cratere da impatto formatosi più di 4 miliardi di anni fa, è profondo 13 chilometri (8 miglia) e ha un diametro di 2.500 chilometri (1.500 miglia).

Xinhua ha affermato che si tratta del cratere più antico e più grande sulla superficie della Luna, quindi potrebbe fornire le prime informazioni al riguardo, aggiungendo che l’enorme impatto potrebbe aver portato all’espulsione di materiali dalle profondità della superficie.