Il direttore della fotografia di Oppenheimer afferma che i grandi film appartengono al grande schermo, non a Netflix

Famoso direttore della fotografia Hoyt van Hoytema Non è d’accordo con il CEO di Netflix Ted Sarandos Una posizione secondo la quale i film possono essere goduti appieno su un dispositivo/telefono di streaming nello stesso modo in cui vengono visualizzati sul grande schermo.

ICYMI, Ted è stato deriso online per aver detto che suo figlio guardava il classico Lawrence d’Arabia del 1962 sul suo telefono, e ha anche individuato Oppenheimer dell’anno scorso, per il quale Hoyt ha vinto un Oscar, come un film che può essere goduto fuori dal mondo. Grande schermo.