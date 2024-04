Ecco cosa aspettarsi dall'evento Let Loose.

Apple ha programmato la prossima presentazione dei prodotti per il 7 maggio, poche settimane prima della Worldwide Developers Conference. Anche se la compagnia, come al solito, è un po' timida riguardo a ciò che c'è in coperta, i segnali ci sono tutti. Si vocifera da mesi che Apple aggiornerà la sua gamma di iPad a maggio. Infatti, la foto nell'annuncio dell'evento “Let Loose” include l'illustrazione di una mano che tiene una Apple Pencil.

Vari rapporti negli ultimi mesi hanno fornito alcune informazioni su ciò che Apple ha in serbo. Quindi, con questo in mente, ecco cosa aspettarci dal prossimo evento iPad:

M3iPad Pro

Nathan Ingraham/Engadget

Sono passati circa 18 mesi dall'ultima volta che Apple ha aggiornato uno dei suoi iPad, quindi la sua linea di tablet deve essere aggiornata. Non sarebbe del tutto sorprendente vedere il chipset M3 di Apple entrare negli ultimi modelli di iPad Pro, dal momento che le ultime versioni funzionano sul chipset M2.

Altrimenti, secondo l'azienda, l'aggiornamento più grande dovrebbe arrivare sotto forma di display OLED BloombergMarco Gormann. Ciò dovrebbe portare colori più ricchi e neri più profondi sull'iPad Pro.

Poiché i display OLED sono più sottili dei display LCD, ciò consentirebbe ad Apple di ridurre lo spessore dell'iPad Pro. secondo Mac dalle 9 alle 5L'iPad Pro da 11 pollici sarà più sottile di 0,8 mm, arrivando a 5,1 mm, mentre il modello da 12,9 pollici sarà notevolmente più sottile, con uno spessore che dovrebbe scendere da 1,5 mm a 5 mm. Il leaker ha Proposta Inoltre, le cornici possono essere fino al 15% più sottili rispetto ai modelli precedenti.

Da tempo circolano voci secondo cui Apple potrebbe introdurre quest'anno un iPad Pro con retro in vetro Abilita la ricarica MagSafe. Mentre, C'erano degli indizi Apple risolverà uno dei nostri maggiori problemi con l'iPad e sposterà la fotocamera anteriore sul bordo orizzontale del Pro, come ha fatto con l'iPad entry-level alla fine del 2022. Ciò significa che la fotocamera sarà posizionata in modo ottimale per coloro che utilizzano la Magic Keyboard o le persone che preferiscono semplicemente l'orientamento orizzontale.

iPad Air M2

Nathan Ingraham/Engadget

Per quanto riguarda l'iPad Air, che Apple ha lasciato fermo per più di due anni, si prevede un aggiornamento al chipset M2 dall'M1 attualmente utilizzato dai tablet. Circolano voci secondo cui Apple utilizzerà il chip più vecchio dell'iPad Air per differenziarlo dai modelli Pro e garantire che questi ultimi rimangano chiaramente i migliori tablet. I rapporti suggeriscono che anche la fotocamera frontale dell'iPad Air si sta spostando verso il bordo naturale.

C'è un altro grande cambiamento che ci aspettiamo per l'iPad Air, e lo dico letteralmente. Si dice che Apple stia preparando il suo primo iPad Air da 12,9 pollici. È probabilmente l'opzione più conveniente per un iPad con schermo più grande, anche se ciò potrebbe andare in qualche modo contro la parte “Air” del nome.

L'analista di display Ross Young aveva precedentemente suggerito che l'iPad Air da 12,9 pollici sarebbe dotato di un display mini-LED, ma ciò non sembra più accadere, almeno per ora. Ma, dice Young Apple potrebbe lanciare un iPad Air con questo schermo entro la fine dell'anno. Intanto arrivano i nuovi modelli di iPad Air Potrebbe avere una sporgenza della fotocamera più grandeForse così Apple può aggiungere flash.

Nuova Magic Keyboard e Apple Pencil

Impegnarsi

Gormann Ho menzionato l'anno scorso Apple stava lavorando su una Magic Keyboard rinnovata, ma solo per iPad Pro. Non la formazione aerea. Si dice che la tastiera aggiornata faccia sembrare l'iPad Pro più simile a un laptop, con un trackpad più grande. Si dice che sia realizzata in alluminio per renderla più robusta rispetto ai modelli precedenti, anche se “l'involucro esterno della Magic Keyboard manterrà i materiali dell'involucro del modello attuale”, afferma Gorman.

Inoltre, Apple dovrebbe presentare una nuova Apple Pencil per sostituire il modello di seconda generazione. I data scientist hanno suggerito che le periferiche aggiornate potrebbero fare proprio questo Includi un gesto di compressione Per eseguire determinate azioni e Trova il mio supporto. Alcuni rapporti Ha indicato La prossima Apple Pencil può funzionare anche con le app di disegno Vision Pro.

Cosa non aspettarsi: un nuovo iPad o iPad mini

Sebbene l’iPad mini in particolare sia in circolazione da un bel po’ di tempo – l’ultimo modello è arrivato a settembre 2021 – probabilmente non dovresti aspettarti che un nuovo modello appaia all’evento Let Loose. Non ci aspettiamo di vedere un nuovo iPad base. Rapporti Suggerire Un iPad di 11a generazione e un iPad mini aggiornato potrebbero arrivare entro la fine dell'anno, ma forse non trattenere il fiato per loro.