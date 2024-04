Indianapolis prevede di perseguire una squadra di espansione MLS

Il sindaco Hogsett annuncia la ricerca della squadra MLS: “Oggi iniziamo la nostra ricerca del gioco globale” Il sindaco Joe Hogsett ha annunciato la ricerca da parte della città di una squadra MLS. Brian Heinschen/IndyStar

Indianapolis ha annunciato giovedì che presenterà un'offerta a una squadra di espansione della Major League Soccer, mettendo potenzialmente a repentaglio i piani in corso per sviluppare Eleven Park, un progetto ad uso misto da oltre 1 miliardo di dollari ancorato allo stadio di calcio Indy Eleven.

Il sindaco di Indianapolis Joe Hogsett ha dichiarato in una conferenza stampa che il suo staff ha presentato alla Commissione per lo sviluppo metropolitano una proposta per creare un nuovo distretto di sviluppo sportivo professionistico per portare uno stadio di calcio nel centro di Indianapolis vicino allo snodo di transito del centro. La proposta comprende anche un potenziale gruppo di proprietà e un meccanismo di finanziamento pubblico.

I funzionari della città hanno rifiutato di condividere chi potrebbe possedere la squadra proposta o di stimare quanti soldi sarebbero necessari per mettere insieme una squadra. Si sta formando un gruppo di proprietà che comprende investitori guidati da un “dirigente sportivo esperto” non identificato per aiutare a pagare le quote di franchising del club, hanno detto i funzionari della città. Il San Diego Football Club, che diventerà la trentesima squadra della Major League Soccer al suo debutto nel 2025, ha pagato una quota di espansione di 500 milioni di dollari.

“Indianapolis è stata a lungo una destinazione importante per gli sport professionistici e amatoriali”, ha detto Hogsett durante una conferenza stampa giovedì scorso in cui ha annunciato che stava guidando la carica per l'acquisizione di una franchigia di calcio di Indianapolis. “Gran parte di questo successo collettivo deriva dalla nostra storia di collaborazione locale e internazionale, dalla capacità di articolare una visione condivisa e dall’impegno delle imprese e della comunità affinché i nostri team cittadini abbiano successo”.

Hogsett ha detto che lunedì si è recato a New York per parlare con il commissario della MLS Dan Garber della possibilità che il club venga a Indianapolis.

La nuova area di sviluppo sportivo professionistico sostituirà l'area già creata per Eleven Park e Indy Eleven. Il quadro di finanziamento per il nuovo PSDA è lo stesso delineato nel disegno di legge 7 del Senato, adottato nel 2019, che Keystone e Indy Eleven stanno utilizzando per lo stadio di Eleven Park.

L'MDC discuterà la risoluzione nella prossima riunione di mercoledì alle 13, dopodiché andrà al Consiglio comunale di Indianapolis per l'approvazione. I funzionari della città hanno detto che i proprietari della squadra decideranno quale dei due siti fungerà da stadio. La decisione tornerà all'MDC per l'approvazione entro la fine di giugno e sarà poi sottoposta allo Stato.

355 E. Pearl St. è stato identificato come luogo alternativo per il campo da calcio, hanno detto i funzionari della città. Comprenderà un raggio di un miglio attorno al nuovo stadio PDSA.

Indy Eleven ha fatto un'offerta per unirsi alla MLS nel gennaio 2017, ma non è riuscita a superare il taglio, essendo stata superata da Detroit, Cincinnati, Nashville e Sacramento. Anche l'Indy Eleven era un candidato quando la lega ha riconsiderato l'espansione nel 2019, ma non è chiaro dove si collochi nell'ordine gerarchico.

I funzionari della città dicono che la città ora ha un vantaggio competitivo per competere per un franchising MSL.

“Mi rendo conto che questa nuova impresa non offre alcuna garanzia, ma ogni grande risultato nella storia della nostra città è iniziato quando l'opportunità è stata accolta con l'azione”, ha detto Hogsett, indicando le franchigie NFL e NBA della città, nonché il suo track record di ospitare un gran numero di giocatori . Eventi su larga scala come l'NBA All-Star Weekend, la Indy 500 e il Super Bowl.

Cosa significa questo per Indy Eleven

Non è chiaro cosa significheranno i tentativi della città di portare qui il calcio MLS per Indy Eleven, la squadra della United Soccer League che si trova nella gerarchia sportiva al di sotto della MLS, o per lo sviluppo di Eleven Park.

Lo sviluppo del Keystone Group con sede a Indianapolis occuperà circa 20 acri attualmente in costruzione sull'ex sito della Diamond Chain Company in centro vicino al White River. Il presidente di Keystone Ersal Ozdemir possiede anche l'Indy Eleven Hotel. Alcune ore prima che la città facesse l'annuncio, Keystone Group ha rilasciato una dichiarazione in cui criticava l'amministrazione del sindaco Joe Hogsett per aver tentato di abbandonare il progetto Eleven Park.

I funzionari della città dicono che non c'è mai stato un accordo con Keystone e Indy Eleven, solo trattative. Quando hanno analizzato i numeri, è stato stabilito che l’attuale zona di sviluppo sportivo professionistico non avrebbe generato entrate sufficienti per coprire il deficit di finanziamento per l’Eleven Park Stadium, dicono.

Keystone racconta una storia diversa. In una dichiarazione, ha accusato la squadra negoziale di Hogsett di “fare shopping sulla legislazione statale sostenuta da Indy Eleven, lavorando a porte chiuse per offrire proprietà di proprietà pubblica e finanziamenti pubblici al miglior offerente, con la garanzia che questo lotto sul lungofiume non sarà né riqualificato né continuato”. .” Gli Indy Eleven come squadra saranno necessari per supportare la città”.

Keystone, che possiede il sito attraverso una filiale, non ha risposto alla richiesta di un colloquio formale di follow-up. L'ufficio del sindaco ha rifiutato di fornire una mappa dell'area di sviluppo sportivo professionale approvata dalla città di Indianapolis, ha affermato la società nella nota. Consiglio di dicembre al Comitato del Bilancio dello Stato, come richiesto. La risoluzione ha approvato un piano d'area per un distretto fiscale speciale per il progetto Eleven Park.

“Questo è più che deludente: è un’inversione scioccante del sostegno pubblico che il sindaco Hogsett ha dato a questo progetto nel 2023, alle dozzine di investitori locali di questa squadra e alle migliaia di posti di lavoro promessi nella contea di Marion alle società dell’Indiana che stavano lavorando a questo progetto”, si legge nella dichiarazione. “Il progetto e le decine di migliaia di fan di Indy Eleven in Indiana e in tutto il paese”.

I piani per Eleven Park prevedono che sia ancorato a uno stadio polivalente da 20.000 posti che diventerà la nuova casa della squadra di calcio Indy Eleven. Il progetto, che dovrebbe essere completato in più fasi, conterrà anche più di 600 appartamenti con vista sul fiume White, 205.000 piedi quadrati di uffici e oltre 197.000 piedi quadrati di negozi e ristoranti. In questo sito è prevista anche la realizzazione di un albergo e di un garage. I servizi includeranno piazze pubbliche e spazi verdi. Il consigliere comunale Christine Jones, che rappresenta il distretto che comprende il sito, ha definito la visione dell'area “un sogno diventato realtà”, in una dichiarazione rilasciata giovedì. Ha aggiunto che ora spera che la città “andrà avanti con il progetto di costruire uno stadio lì”. Oggi, da un lato, sono contento che Indianapolis rimanga un mercato forte per lo sport professionistico. Sono deluso dal fatto che sia stata presa la decisione di ignorare il duro lavoro e gli investimenti “, la legislazione che i miei colleghi del Consiglio e i legislatori statali hanno effettivamente approvato in modo bipartisan per l'ex sito della Diamond Chain sul fiume”, ha detto. “. “Spero che il sito originariamente approvato continui a essere utilizzato per qualsiasi stadio di calcio.”

I piani attuali richiedono il finanziamento dell’Eleven Park attraverso un partenariato pubblico-privato. L'Assemblea generale dell'Indiana ha approvato la legislazione per contribuire al finanziamento dello stadio nel 2019. Le tasse di un distretto fiscale speciale derivanti dallo sviluppo restituiranno l'80% del costo dello stadio. Indy Eleven coprirà il restante 20% del costo, in anticipo o annualmente, e coprirà eventuali carenze se necessario.

La versione finale di questa legislazione ha rimosso il requisito secondo cui Indy Eleven deve firmare un accordo con una franchigia della Major League Soccer entro il 2022 prima che la costruzione dello stadio possa iniziare. Alla squadra attuale è stato permesso di giocare lì.

Keystone ha iniziato la costruzione dell'Eleven Park nel maggio 2023. Lo stadio, che la società ha chiamato stadio progettato, è idoneo per la Major League Soccer (MLS).

