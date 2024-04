Ricordo casuale che la NASA ha dipinto un grande gallo su Marte

La storia è divertente!

Non dimenticare mai

Dove erano? Voi Quando la navicella spaziale Spirit della NASA ha tracciato il suo pene nella polvere marziana?

Per quasi 70 anni, la NASA, spesso con l’aiuto di amici internazionali, ha tracciato la storia dell’umanità nell’universo. Gli uomini sbarcano sulla Luna! Invia la navicella spaziale Juno su Giove! Lancio dell'acceleratore del telescopio spaziale Hubble per la scienza e Poi Salta in cielo con lo straordinario telescopio spaziale James Webb per cambiare ancora il gioco!

Tuttavia, c'è un momento particolare alla NASA che alcuni (noi) detesterei vedere perso negli annali della storia: quel momento, 20 anni fa, quando la navicella spaziale Spirit (forse) Riposa in pace) scolpito La sua forma fallica è innegabile Sulla superficie di Marte.

La scienza… è incredibile. File sotto: Balzi per l'umanità.

Eredità spirituale

K Rapporto 2013 da nbc Appunti, Spirit ha dipinto il suo famoso pene marziano nel 2004, poco dopo essere atterrato sul polveroso pianeta rosso insieme al rover gemello Opportunity. È interessante notare che lo Spirito non è l'unico veicolo ad aver scolpito una forma fallica sulla superficie del nostro pianeta vicino; Le tracce sono in realtà il risultato di una manovra di svolta standard del rover, e sia Opportunity che il rover Curiosity di nuova generazione, atterrato nel 2012, sono noti per avere segni simili sulle ruote.

Esatto, ragazzi: Marte ospita non solo un esempio di graffiti di peni, ma diversi. Cose incredibili.

naturalmente, Eredità spiritualeIl suo veicolo gemello e i rover che lo seguirono sono molto più antichi di una singola foto di 20 anni fa. Questi rover hanno catturato un'incredibile quantità di dati che hanno aiutato l'umanità a comprendere meglio l'affascinante vicino cosmico della Terra, un risultato che potrebbe aiutare le future missioni con equipaggio su Marte.

Inoltre, dipingono le sbarre. Cosa potremmo chiedere di più?

