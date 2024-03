Otto bambini e un adulto sono morti di malattia dopo aver mangiato carne di tartaruga marina su una remota isola africana

notizie dal mondo

Otto bambini e un adulto sono morti su una remota isola africana e decine sono stati ricoverati in ospedale dopo aver mangiato carne di tartaruga marina, considerata una prelibatezza nella regione nonostante i noti rischi di intossicazione alimentare, compreso il rischio di morte.

Almeno altre 78 persone si sono ammalate durante l’incidente avvenuto all’inizio di questa settimana sull’isola di Pemba, una remota area tropicale nell’arcipelago di Zanzibar, al largo della costa orientale dell’Africa. Lo riferisce la NBC.

Il dottor Haji Bakari, ufficiale medico del distretto di Makwani, ha detto che l'adulto morto per aver mangiato carne di tartaruga venerdì era la madre di uno dei bambini che hanno perso la vita. Ha detto all'Associated Press che i test di laboratorio hanno confermato che tutti coloro che si sono ammalati hanno mangiato carne di tartaruga marina martedì.

È stato confermato che tutte e nove le persone decedute, così come altre 78 ricoverate in ospedale, hanno recentemente mangiato carne di tartaruga marina, che può causare una forma fatale di intossicazione alimentare chiamata botulismo. Agenzia di stampa Xinhua tramite Getty Images

Gli avvelenamenti rispecchiano un incidente simile avvenuto sull’isola di Pemba nel novembre 2021, dove sette persone, tra cui un bambino di tre anni, sono morte dopo aver mangiato carne di tartaruga.

La carne di tartaruga marina è ampiamente considerata una prelibatezza a Zanzibar, una regione semi-autonoma che, insieme al Tanganica, forma la Repubblica Unita della Tanzania.

Tuttavia, i rischi derivanti dall’assunzione sono ampiamente noti.

La carne di tartaruga marina può essere contaminata dal botulismo, un tipo di intossicazione alimentare Lo afferma il National Institutes of Health Provoca sintomi gastrointestinali, seguiti da “neurotossicità, tossicità epatica e renale”.

Inoltre avverte specificamente che le madri che allattano con avvelenamento da chelonitossina possono trasmettere il veleno ai loro bambini e descrive in dettaglio gli incidenti in Micronesia e Madagascar dove i bambini sono morti di conseguenza.

Otto delle nove vittime erano bambini, che secondo il National Institutes of Health sono particolarmente vulnerabili all'avvelenamento chimico, compresi i neonati che possono essere esposti all'avvelenamento attraverso il latte materno. Raccolta globale di immagini tramite Getty Images

La carne di tartaruga marina è considerata una prelibatezza a Zanzibar, nonostante i noti rischi potenziali derivanti dal suo consumo, inclusa una forma mortale di intossicazione alimentare. Livello W/imageBROKER/Shutterstock

In seguito agli avvelenamenti, le autorità di Zanzibar hanno inviato una squadra di gestione del disastro per supplicare le persone di non mangiare carne di tartaruga marina, ha riferito la NBC.

