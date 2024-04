New York City potrebbe essere un buon posto per osservare un’eclissi solare

metropolitana

Si prevede che l’eclissi solare totale dell’8 aprile sarà pienamente visibile nella parte settentrionale dello stato di New York, ma le previsioni a lungo termine che mostrano cieli più sereni a New York City potrebbero rendere il soggiorno nella Grande Mela una buona opzione per lo spettacolo.

Anche se l'intero display dovrebbe essere visibile in aree come Buffalo e gli Adirondacks, previsioni estese che mostrano nuvole potrebbero smorzare l'esperienza nelle aree settentrionali, specialmente vicino ai Grandi Laghi, ha spiegato il meteorologo di Fox Weather Dax Clark.

Anche se è troppo presto per ottenere previsioni completamente accurate, la città si preannuncia essere caratterizzata da cieli da parzialmente nuvolosi a sereni durante l'evento, che non saranno visibili attraverso i cieli nuvolosi nella parte settentrionale dello stato.

“Qui a New York [City]”Sembra che ci siano delle nuvole probabili, ma nel complesso buone. Pensiamo che potrebbe essere un po' più nuvoloso in questo modo”, ha detto Clark martedì.

“Ma ancora una volta, consideriamo cosa è successo a New York [City]Anche se è al 90%, potresti pensare: “Oh, posso guardare direttamente il sole”, ma non puoi. “Devi avere gli occhiali per vederlo in città in ogni caso, e non farà buio qui fuori”, ha detto Clark.

Le fasi dell'eclissi inizieranno ad apparire dalla città lunedì alle 14:10 prima di raggiungere il 91% della sua totalità alle 15:25.

“Sarà buio ma… non vedrai spuntare le stelle o qualcosa del genere in città”, ha aggiunto Clark, prima di aprire: “Sono molto dispiaciuto che non siamo al completo”.

Clark ha affermato che le previsioni dovrebbero “fluire e rifluire” in tutto il paese e in città, dove sono stati pianificati eventi di visione sui ponti di osservazione di tutta Manhattan – per i newyorkesi che non avevano prenotato aerei privati ​​per assicurarsi di poter guardare lo spettacolo sopra il livello del mare. . nuvole.

L’eclissi si estenderà dalla costa pacifica del Messico attraverso il Nord America, colpendo 15 stati degli Stati Uniti e spingendosi fino alla costa di Terranova, in Canada.

I newyorkesi saranno testimoni di un'eclissi solare dopo le 14:00 di lunedì pomeriggio.

Secondo gli esperti si prevede un’enorme esplosione del Sole, nota come espulsione di massa coronale. Ciò accade quando particelle massicce provenienti dal sole vengono lanciate nello spazio, spiega Ryan French del National Solar Observatory di Boulder, in Colorado.

Per evitare gravi lesioni agli occhi, è necessario visualizzare l'evento con occhiali adeguati come occhiali da eclissi o un proiettore solare portatile, durante la fase di eclissi parziale prima e dopo quella totale.

La prossima eclissi solare totale avverrà il 12 agosto 2026. La totalità sarà visibile ai residenti di Groenlandia, Islanda, Spagna, Russia e una piccola parte del Portogallo.

Tuttavia, nella Grande Mela le cose andranno come al solito, dove i funzionari dell’istruzione non mandano gli studenti a casa presto né li danno in congedo, a differenza della maggior parte dei loro omologhi nella parte settentrionale dello Stato.

L'eclissi solare totale non sarà visibile dalla città fino al 2079.

