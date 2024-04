Sei stato citato in giudizio per l'ambiente di lavoro ostile alla Donda e alla Yeezy Academy

Il rapper, precedentemente noto come Kanye West, è stato citato in giudizio martedì da un ex dipendente che lo ha accusato di discriminazione e di creazione di un ambiente di lavoro ostile definendo Adolf Hitler “grande”, denigrando gli ebrei e affermando che “i gay non sono veri cristiani”.

La causa è stata intentata alla Corte Superiore di Los Angeles da Trevor Phillips, che ha affermato di essere stato assunto nel novembre 2022, nel periodo in cui una serie di dichiarazioni antisemite rese pubblicamente da Yee costarono all'artista il suo importante contratto discografico e misero a repentaglio i suoi affari.

Phillips è stato inizialmente assunto per supervisionare “progetti relativi alla coltivazione del cotone” e altre fabbriche nel tentativo di rendere Yeezy, il marchio di moda di Ye, “autosostenibile”, ha affermato la causa, ma in seguito ha continuato a lavorare alla Donda Academy, la scuola privata di Ye. . Nel sud della California.

La causa di Phillips sostiene che Yee abbia fatto commenti antisemiti ai dipendenti della Dunda Academy, tra cui “gli ebrei vogliono prendermi” e “gli ebrei stanno rubando tutti i miei soldi”. Dopo che Adidas ha posto fine alla sua partnership decennale con Yee a causa delle sue dichiarazioni pubbliche, secondo la causa, il rapper ha detto a Phillips: “Gli ebrei stanno lavorando con Adidas per congelare i miei soldi per cercare di farmi andare in bancarotta!”