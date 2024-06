Billie Eilish: Ero un fantasma. “È stato pazzesco.”

Il ghosting, per chi non lo sapesse, si verifica quando un amico o un potenziale romantico interrompe improvvisamente tutte le comunicazioni con te, senza alcuna spiegazione.

La cantante di What Was I Made For ha anche detto di aver lottato per mantenere le sue amicizie quando ha trovato la fama per la prima volta.

“Era qualcuno che conoscevo da anni e aveva un piano. Quel giorno era al telefono, stava facendo un piano, ecco il mio indirizzo e sarei stato lì alle 15:00 – e non ho mai avuto sue notizie ancora una volta. Non potevo crederci.”

“E io ho pensato, ‘Oh.’ Ma non sapevo che la gente lo facesse ancora. Davvero non sapevo che la gente lo facesse.”

Il terzo album del cantautore, Hit Me Hard and Soft, è stato pubblicato il mese scorso.

All’inizio di quest’anno, lei e suo fratello e collaboratore Finneas O’Connell hanno vinto l’Oscar per la migliore canzone per What Was I Made For?, che hanno scritto per la colonna sonora di Barbie.