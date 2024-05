OpenAI lancia il nuovo modello AI GPT-4o e la versione desktop di ChatGPT

“Questa è la prima volta che facciamo un grande passo avanti in termini di facilità d’uso”, ha detto Moratti.

OpenAI, sostenuta da Microsoft, è stata valutata più di 80 miliardi di dollari dagli investitori. L’azienda, fondata nel 2015, è sotto pressione per rimanere al vertice del mercato dell’intelligenza artificiale generativa e allo stesso tempo trovare modi per guadagnare denaro poiché spende ingenti somme in processori e infrastrutture per costruire e addestrare i suoi modelli.

La lettera o in GPT-4o sta per omni. Moratti ha affermato che il nuovo modello consente a ChatGPT di gestire 50 lingue diverse con velocità e qualità migliorate e sarà disponibile anche tramite l’API di OpenAI in modo che gli sviluppatori possano iniziare a creare app utilizzando il nuovo modello oggi stesso.

Ha aggiunto che GPT-4o è due volte più veloce di GPT-4 Turbo e costa la metà.

I membri del team OpenAI hanno messo in mostra le capacità vocali del nuovo modello, chiedendo aiuto per calmarsi prima di tenere un discorso pubblico. Mark Chen, ricercatore di OpenAI, ha affermato che il modello ha la capacità di “percepire le tue emozioni”, aggiungendo che può anche gestire gli utenti che lo interrompono. Il team gli ha anche chiesto di analizzare le espressioni facciali dell’utente per commentare le emozioni che la persona potrebbe provare.

“Ehi, che succede? Come posso rendere la tua giornata un po’ più luminosa oggi?” La modalità audio in ChatGPT viene comunicata quando l’utente la riceve.

La società prevede di testare la modalità vocale nelle prossime settimane, con gli abbonati a pagamento che otterranno l’accesso anticipato a ChatGPT Plus, secondo A. Post sul blog. OpenAI ha inoltre affermato che il nuovo modello può rispondere ai comandi vocali degli utenti “in soli 232 millisecondi, con una media di 320 millisecondi, che è simile al tempo di risposta di un essere umano in una conversazione”.

Chen ha dimostrato la capacità del modello di raccontare una favola della buonanotte e gli ha chiesto di cambiare il tono della sua voce per renderla più drammatica o robotica. Le ha persino chiesto di cantare la storia.

Il nuovo modello OpenAI può anche fungere da traduttore, anche in modalità vocale, ha affermato l’azienda. Chen ha dimostrato la capacità dello strumento di ascoltare Moratti parlare italiano mentre parlava inglese e di tradurre nelle loro lingue mentre parlavano.

I membri del team hanno anche dimostrato la capacità del modello di risolvere equazioni matematiche e aiutare a scrivere codice, rendendolo un concorrente più forte di GitHub Copilot di Microsoft.

Per OpenAI, questo è uno dei più grandi annunci dell’azienda dal lancio in agosto di ChatGPT Enterprise, la sua classe business di chatbot AI. Lo strumento è in sviluppo da “meno di un anno” e ha ricevuto l’aiuto di più di 20 aziende di varie dimensioni e settori, ha detto all’epoca alla CNBC Brad Lightcap, COO di OpenAI.

OpenAI, Microsoft e Google sono alla guida della corsa all’oro dell’IA, poiché le aziende di ogni settore fanno a gara per aggiungere chatbot e agenti basati sull’intelligenza artificiale ai servizi chiave per evitare di essere lasciate indietro dalla concorrenza. All’inizio di questo mese, Anthropic, concorrente di OpenAI, ha annunciato la sua prima offerta aziendale e un’app gratuita per iPhone.

Secondo PitchBook, nel 2023 è stato investito un record di 29,1 miliardi di dollari in quasi 700 operazioni di generazione di intelligenza artificiale, con un aumento di oltre il 260% rispetto all’anno precedente. Il mercato è atteso Top 1 trilione di dollari di fatturato nell’arco di un decennio.

Alcuni operatori del settore hanno sollevato preoccupazioni circa la velocità con cui nuovi servizi non testati raggiungono il mercato, mentre accademici ed esperti di etica temono la tendenza della tecnologia a diffondere pregiudizi.

Dopo il lancio nel novembre 2022, ChatGPT ha battuto i record dell’epoca come app consumer in più rapida crescita nella storia e ora vanta circa 100 milioni di utenti attivi settimanali. OpenAI afferma che oltre il 92% delle aziende Fortune 500 utilizza la piattaforma.

Moratti ha detto durante l’evento di lunedì che OpenAI vuole “rimuovere parte del mistero dalla tecnologia”.

“Nelle prossime settimane renderemo disponibili queste funzionalità a tutti”, ha affermato Moratti.

Il nuovo modello debutterà martedì per i clienti ChatGPT Plus e Team, e successivamente per Enterprise, a Post sul blog Lo ha detto lunedì. Sarà disponibile gratuitamente anche per gli utenti ChatGPT a partire da lunedì, con limiti di utilizzo. Gli utenti ChatGPT Plus avranno una capacità di messaggi cinque volte maggiore rispetto agli utenti gratuiti e i clienti ChatGPT Team ed Enterprise avranno limiti di utilizzo più elevati.

Moratti ha concluso l’evento in live streaming ringraziando il CEO di Nvidia Jensen Huang e la sua azienda per aver fornito le unità di elaborazione grafica (GPU) necessarie per alimentare la tecnologia OpenAI.

“Voglio solo ringraziare lo straordinario team OpenAI, e anche grazie a Jensen e al team Nvidia per averci fornito le GPU più avanzate per rendere possibile questa demo oggi”, ha affermato.

