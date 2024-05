I socialisti spagnoli vincono il voto in Catalogna mentre i separatisti perdono terreno

13 maggio 2024

Nella campagna che ha portato a queste elezioni, la questione delle relazioni della Catalogna con il resto della Spagna è stata messa in secondo piano a causa di altre sfide, come la siccità e la crisi abitativa nella regione.

Ma nel complesso, i partiti nazionalisti hanno perso sostegno, il che significa che non controllano più il parlamento regionale, un duro colpo per il movimento indipendentista.

Il governo di minoranza dell’ERC guidato da Pere Aragones ha indetto elezioni anticipate dopo non essere riuscito a raccogliere sostegno sufficiente per approvare il bilancio annuale della regione.

Sánchez vedrà questo risultato come una rivendicazione delle sue politiche in Catalogna, in particolare della controversa legge di amnistia che avvantaggia i nazionalisti che affrontano azioni legali per attività separatiste.