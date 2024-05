ChatGPT arriverà su Mac in una nuova app OpenAI prima del WWDC

Oggi all’OpenAI Keynote dell’aggiornamento primaverileLa società ha annunciato che ChatGPT diventerà presto più accessibile con il lancio di una nuovissima app desktop su Mac.

La nuova app per Mac rende ChatGPT più accessibile agli utenti

Recentemente si vociferava che Apple e OpenAI stessero formando una partnership prima del WWDC. Questa partnership porta ChatGPT su iOS 18 come opzione chatbot integrata nel sistema.

Prima di questa partnership, OpenAI ha annunciato che la sua app ChatGPT di prima parte arriverà sul Mac. Questa app è progettata per rendere ChatGPT facilmente accessibile e permanentemente disponibile per gli utenti. Durante la presentazione è stata mostrata una brevissima anteprima dell’app, ma sono stati condivisi maggiori dettagli In un comunicato stampa.

Per gli utenti gratuiti e a pagamento, stiamo introducendo anche una nuova app desktop ChatGPT per macOS progettata per integrarsi perfettamente con qualsiasi cosa tu faccia sul tuo computer. Con una semplice scorciatoia da tastiera (Opzione + Spazio), puoi richiedere immediatamente ChatGPT. Puoi acquisire screenshot e discutere direttamente nell’app. Ora puoi avere conversazioni vocali con ChatGPT direttamente dal tuo computer, a partire dalla modalità vocale disponibile in ChatGPT mentre le nuove funzionalità audio e video di GPT-4o arriveranno in futuro. Che tu voglia fare un brainstorming su una nuova idea per la tua azienda, prepararti per un colloquio o avere un argomento di cui desideri discutere, tocca l’icona delle cuffie nell’angolo in basso a destra dell’app desktop per avviare una conversazione vocale.

ChatGPT per Mac viene lanciato oggi per gli utenti Plus e sarà disponibile per tutti gli utenti GPT gratuiti nelle prossime settimane. Entro la fine dell’anno è prevista anche un’app per Windows.

L’opinione di 9to5Mac

Presentare nuove app Mac proprietarie è sempre fantastico. Preferisco sempre l’esperienza di un’app nativa rispetto all’utilizzo di un’app Web e non è diverso con ChatGPT.

In precedenza, gli utenti Mac erano limitati a utilizzare ChatGPT tramite un client Web o un’applicazione di terze parti. OpenAI offre un’app per iPhone per ChatGPT ormai da quasi un anno, ma non è chiaro se il servizio basato sull’intelligenza artificiale riceverà un’app dedicata per Mac. È bello vedere questo cambiamento oggi in vista di altre notizie Apple relative a OpenAI nelle prossime settimane.