Le azioni fluttuano concentrandosi sui dati sull’inflazione

Le società dell’S&P 500 (^GSPC) hanno riportato quella che è ampiamente considerata una forte stagione degli utili del primo trimestre per l’indice, con un’importante eccezione: la società farmaceutica Bristol Myers Squibb (BMY).

Il mese scorso, la società ha registrato una massiccia perdita per azione nel primo trimestre a causa di oneri relativi a una serie di acquisizioni e ha tagliato le previsioni sugli utili per quest’anno.

Con il 92% delle società S&P che hanno terminato i report, l’indice è sulla buona strada per una crescita degli utili del 5,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, che rappresenterebbe la maggiore crescita degli utili su base annua dell’indice dal secondo trimestre del 2022. Bristol, ritmo balza all’8,3%, secondo l’analista senior degli utili di FactSet John Butters.

Nel complesso, il settore sanitario (XLV) ha registrato un calo degli utili del 25,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, in linea con l’energia (XLE) che ha registrato la performance peggiore nell’S&P 500 in questo trimestre.

Se si rimuovono alcune altre società dal settore, la crescita degli utili dell’S&P 500 aumenterà ancora di più. Butters ha inoltre gestito i numeri dell’indice escludendo Pfizer (PFE) e Gilead Sciences (GILD). Gilead Sciences ha riportato una perdita per azione di 1,32 dollari nell’ultimo trimestre, rispetto all’utile per azione di 1,37 dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. Nel frattempo, Pfizer ha riportato un utile per azione di 0,82 dollari, in calo rispetto a 1,23 dollari nello stesso trimestre dello scorso anno.

Se queste due società e Bristol-Myers Squibb venissero rimosse, l’S&P 500 registrerebbe una crescita degli utili del 9,7%, secondo l’analisi di Butters.