L’Arsenal unisce progresso e storia con un’altra vittoria per 1-0 all’Old Trafford

E nonostante il tuono ruggente e la pioggia battente sul tetto, le glorie dei precedenti titoli dell’Arsenal – Anfield, White Hart Lane, Stamford Bridge e, sì, Old Trafford – furono scatenate.

“Nessuno può dire lo stesso”, ha dichiarato un mare di sagome nell’angolo della casa del Manchester United.

Se questa volta le note alte risuoneranno un po’ di più, forse si è finalmente fatta strada la possibilità che gli Emirati Arabi Uniti vengano aggiunti a quella lista domenica prossima.

Storicamente, una vittoria dell’Arsenal all’Old Trafford è solitamente cruciale, con tre punti in questo stadio forieri di gloria in primavera.

L’Arsenal ha ripercorso attentamente quell’eredità domenica, sfruttando la pigrizia di Casemiro per segnare un gol, il che significa che le ultime sette vittorie in campionato su questo campo, in 39 anni, sono state 1-0.



(Stu Forster/Getty Images)

La vittoria nel novembre 2020 è stata importante per l’orgoglio e il senso di progresso nel primo anno di Arteta, ponendo fine a una lunga serie di vittorie consecutive risalente alla vittoria di Emmanuel Adebayor nel 2006. Tuttavia, in epoche precedenti, la partita sarebbe stata importante per influenzare lo slancio del corsa al titolo verso il nord di Londra.

Era il 2002 quando il rimbalzo di Sylvain Wiltord conquistò il titolo contro la squadra di Sir Alex Ferguson nella penultima partita della stagione. Nel 1998, quando stavano cercando di recuperare terreno contro lo United, se ne andarono incoraggiati dal gol nel finale di Marc Overmars e vinsero il loro primo titolo in sette anni per un solo punto. 1990, quando Anders Limpar attirò gli occhi di Les Cele su un corto calcio d’angolo per porre fine a una partita famigerata e rimettere in moto l’Arsenal.



Wiltord vince il titolo della Premier League nel 2002 (Mark Leach/Offside tramite Getty Images)

Nel 2024, il gol di Leandro Trossard, inseguendo il nastro trasportatore del calcio di Pep Guardiola, occupa un posto sfuggente nello spettro emotivo.

Enorme ma misurato, Martin Odegaard ha portato la sua squadra a fare clamore in quella che è stata più una mossa di formazione che la corsa sfrenata a cui siamo abituati dopo le grandi vittorie in trasferta.

Nell’immagine di Kai Havertz che si divide in due al fischio finale, semplicemente non c’era più energia nelle riserve, né la capacità emotiva per tanta esuberanza.

Missione compiuta, ma nonostante la sensazione di resistere all’inutilità di un’ultima settimana fosse prevalente, i tifosi dell’Arsenal hanno scelto di vivere il momento e brindare a “Trossard Again, Ole Ole”.

Un’altra lezione impressionante è stata William Saliba e le sue prestazioni da migliore in campo ad Anfield e all’Etihad, dove le sue mosse di wrestling in difesa contro Aguilandro Garnacho hanno aiutato Arenal a mantenere la porta inviolata dell’11esimo campionato in trasferta, a solo un gol di distanza. Il record della Premier League inglese ottenuto dal Chelsea nella stagione 2008-2009.

“Questo non è progresso, questa è storia”, ha detto Mikel Arteta dopo la partita, il suo modo apparente di ribaltare una questione sull’impeccabile logoramento psicologico del Manchester City e trasformarlo nella 27esima vittoria stagionale dell’Arsenal in Premier League.

Questo non era un discorso d’addio per alleviare il dolore di perdere un secondo titolo.

Le speranze dell’Arsenal sono ancora molto vive, ma è stato Arteta a riformulare il discorso, tirando fuori i Gunners dall’ombra del Manchester City e, per una volta, mostrando i loro successi senza il peso del confronto.

Battendo il Manchester United per la terza partita consecutiva – per la prima volta dal 1998 – la squadra ha superato il bottino di 84 punti della scorsa stagione, tornando in vetta e assicurandosi di accedere alla finale di domenica prossima contro l’Everton con la possibilità di vincere un primo scudetto in 20 anni. Anni ancora vivi.

Arteta ha dichiarato: “Abbiamo aperto questa scatola dei sogni per vivere l’ultimo giorno della stagione davanti alla nostra gente con l’opportunità di vincere la Premier League inglese”.

“Questo è qualcosa che vivremo insieme e sono molto felice che lo faremo con questi giocatori e staff”.

L’Arsenal vivrà il D-Day che insegue da due decenni, dal trionfo degli Invincibili nel 2004, e questa sarà la prima volta ai rigori all’ultima giornata dal 1999, quando il Manchester United rimontò vincendo 2-1 e vincendo la coppa.

Potrebbe finire ancora tristemente per la squadra di Arteta, ma ottenendo un risultato all’Old Trafford, hanno mantenuto vivo il sogno e hanno allontanato la sensazione che avrebbero potuto fare di più.



(David Price/Arsenal tramite Getty Images)

Se la scorsa stagione è stata quella che è riuscita a scappare, questa è quella da cui si rifiutano di tirarsi indietro. L’Arsenal si è ripreso dalle sconfitte consecutive nel periodo festivo vincendo 15 delle ultime 17 partite, ottenendo 46 punti su 51 e 22 punti su 30 possibili contro i cosiddetti “Big Six”.

Una vittoria sull’Everton porterebbe il totale a 89 punti – il secondo miglior totale – davanti ai 14 sufficienti per vincere la Premier League e pari ad altri quattro punti da quando il campionato passò al formato di 38 partite nel 1995-96.

È una testimonianza della cultura che Arteta ha creato che i suoi giocatori possano continuare a collezionare vittorie per mesi quando molte altre squadre avrebbero tolto loro la fiducia.

La serie di trasferte contro Manchester City, Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur e Manchester United sembrava un cimitero, ma l’Arsenal le ha vinte tutte, salvo uno 0-0 con i rivali per il titolo.

Se due mesi fa avessi proposto di raccogliere punti, probabilmente Arteta avrebbe firmato il documento, così come ha ammesso che avrebbe fatto se gli fosse stata data la possibilità di vincerlo all’ultima giornata.

È fuori dal controllo dell’Arsenal, ma ha dimostrato di poter sopravvivere al caldo adesso e produrre il tipo di sequenze a cui il City è abituato in questo periodo dell’anno.

Hanno ancora bisogno che il City pareggia almeno una delle ultime due partite, ma la spietatezza dell’Arsenal nelle ultime settimane ha reso questo scenario precedentemente preferibile ancora più curioso.

Il City è imbattuto nelle ultime 21 partite di Premier League e, dopo lo 0-0 contro l’Arsenal dello scorso marzo all’Etihad Stadium, ne ha aggiunte altre. 23 per la colonna della differenza reti, riducendo di soli tre il divario a otto gol.

La fede cieca impone che ci sarà un intervento, ma la logica suggerisce che tale intervento sta diventando sempre più improbabile. Mentre un gruppo di tifosi dell’Arsenal cantava: “Forza, Spurs” all’uscita dall’Old Trafford, è stato un promemoria che la speranza è ancora viva e che l’Arsenal ha l’ultimo giorno che tanto desidera.

Che il peso della narrazione sul 20° anniversario, le gesta eroiche di David Moyes, dell’Everton, o l’ultimo giorno di Arteta ai Rangers sia irresistibile, o che il City vinca di nuovo, Arteta ha sottolineato che questo Arsenal, il suo Arsenal, deve essere in grado di resistere alti indipendentemente dal fatto che finiscano primi o secondi migliori.

