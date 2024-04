Il Baltimore Shipping Channel riaprirà parzialmente entro la fine di aprile

Una rotta marittima nel porto di Baltimora che è stata bloccata dal crollo del ponte Francis Scott Key la scorsa settimana sarà parzialmente riaperta entro la fine di aprile e il pieno traffico sarà ripristinato entro la fine di maggio, ha detto giovedì il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti. .

L'annuncio è arrivato mentre il presidente Biden avrebbe dovuto visitare il luogo del relitto venerdì. Una grande nave portacontainer ha colpito il ponte il 26 marzo, facendolo affondare nel corso d'acqua che porta dentro e fuori uno dei porti più trafficati del paese.

I funzionari hanno avvertito che la rimozione dei detriti mutilati e smembrati dal canale sarà un’operazione complicata e pericolosa di salvataggio sottomarino poiché il porto di Baltimora, un importante hub automobilistico che impiega 8.000 persone, fatica a riaprire.

Si prevede che per primo verrà aperto un canale largo 280 piedi e profondo 35 piedi che conduce al porto, consentendo alle navi mercantili e alle navi che trasportano veicoli, nonché al Corpo dell'Esercito, che mantiene il canale navale, di garantire la navigazione. detto in un comunicato. Secondo il rapporto, il canale consentirà il traffico a senso unico di navi da e per il porto alla volta.