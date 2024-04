Trump afferma che Israele, perdendo la guerra di pubbliche relazioni a Gaza, deve porre fine alla guerra “rapidamente” | Notizie della guerra israeliana a Gaza

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che Israele “sta perdendo la guerra delle pubbliche relazioni” a Gaza a causa del torrente di immagini angoscianti provenienti dalla Striscia.

In Colloquio Trump, insieme al conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, giovedì ha criticato Israele per aver diffuso i video “più brutti” e “più brutti” degli edifici distrutti dagli attacchi aerei israeliani a Gaza.

“E la gente immagina che ci siano molte persone in quegli edifici… e a loro non piace, e non so perché, sai, avrebbero sparato colpi del genere in tempo di guerra”, ha detto Trump.

“Penso che li faccia sembrare forti. Ma per me, non li fa sembrare forti. Stanno perdendo la guerra delle pubbliche relazioni. La stanno perdendo alla grande. Ma devono finire quello che hanno iniziato, e loro dobbiamo finirlo in fretta e dobbiamo andare avanti con la vita.”

Alla domanda se fosse ancora con Israele “al 100 per cento”, Trump non ha risposto direttamente, ma ha detto che Israele deve porre fine alla guerra “rapidamente” e “tornare alla vita normale”.

“E non sono sicuro che mi piaccia il modo in cui lo fanno, perché devi ottenere la vittoria. Devi ottenere la vittoria, e questo richiede molto tempo.”

Trump si è descritto come il presidente più filo-israeliano nella storia degli Stati Uniti, riferendosi alla sua decisione di spostare l’ambasciata americana a Gerusalemme.

Ma Trump ha anche criticato duramente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha fatto arrabbiare i repubblicani quando ha riconosciuto che il presidente americano Joe Biden era stato validamente eletto nel 2020.

In un’intervista con il quotidiano israeliano Israel Hayom il mese scorso, Trump ha lanciato un avvertimento simile riguardo alla perdita del sostegno internazionale da parte di Israele man mano che il conflitto continua.

Trump ha anche criticato la politica del presidente americano Joe Biden sulla guerra di Gaza, arrivando a sostenere che gli ebrei che votano per i democratici “odiano Israele”, anche se non ha spiegato concretamente come affronterebbe diversamente il conflitto.

La Casa Bianca ha dichiarato giovedì che Biden ha avvertito Netanyahu in una telefonata che il continuo sostegno degli Stati Uniti alla guerra dipenderà da “passi specifici, concreti e misurabili” per proteggere i civili.

L'avvertimento di Biden, il più forte finora, è arrivato dopo che l'esercito israeliano ha ucciso sette operatori umanitari alla World Central Kitchen, tra cui un cittadino statunitense-canadese.