Urano è più gassoso di quanto pensassimo! Gli scienziati hanno scoperto che il pianeta non è interamente pieno di ghiaccio

Gli scienziati hanno scoperto il metano nelle profondità di Urano, rivelando che il pianeta blu è più gassoso di quanto si pensasse in precedenza.

I primi esperimenti con Urano hanno scoperto che il pianeta era composto principalmente da elio e idrogeno con una piccola quantità di metano, ma un nuovo studio afferma che ciò supera di gran lunga le aspettative precedenti.

Ma la cosa strana del metano è che non è sotto forma di gas ma congelato o “morbido” – come uno Slurpee 7-11 – e depositato nel nucleo di Urano.

I ricercatori dell’Israel Institute of Technology e dell’Università della California Santa Cruz hanno rivelato che, nonostante le scoperte secondo cui Urano è composto interamente da ghiaccio, circa il 10% di esso è in realtà metano.

I ricercatori hanno scoperto che Urano è composto da più gas di quanto si pensasse in precedenza e vogliono capire perché è fatto di ghiaccio se nel suo nucleo è presente una grande quantità di metano.

Lo studio, che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, afferma che classificare Urano come un “gigante di ghiaccio” potrebbe non essere più accurato e che enormi quantità di metano potrebbero aver contribuito alla formazione del pianeta.

Molto è ancora sconosciuto su Urano perché si trova a 1,9 miliardi di miglia dalla Terra, ma poiché il sistema solare è in costante movimento, la distanza cambia ogni giorno, raggiungendo i 2 miliardi di miglia.

Solo una navicella spaziale nella storia, la Voyager 2, è passata negli anni '80, lasciando gli scienziati a credere che il pianeta sia composto interamente di ghiaccio.

Per ottenere una migliore comprensione, i ricercatori hanno sviluppato centinaia di migliaia di modelli dell’interno di Urano e hanno cercato di determinare quale modello somigliasse di più alla massa e al raggio del gigante di ghiaccio.

Ogni modello aveva diversi livelli di metano, elio e idrogeno, ma i ricercatori hanno scoperto che i modelli con gli elementi più gassosi somigliavano di più a Urano.

Ora stanno cercando di capire meglio perché il pianeta è fatto di ghiaccio se all’interno di Urano viene trattenuto un grande surplus di gas.

Questi risultati potrebbero far luce sul lontano pianeta e sui giganti vicini, compreso Nettuno, per indagare su come si sono formati e spiegare meglio gli elementi che li compongono.