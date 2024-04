Maggie Rogers sull'album “Don't Forget Me” che ha scritto per Sunday's Journey

New York (AFP) – Maggie Rogers Lo scorso inverno ha scritto e registrato il suo nuovo album, “Don’t Forget Me”, nel corso di cinque giorni. Le canzoni venivano rapidamente e arrangiate, come se stesse scrivendo “scene diverse in un film”.

“Scrivo canzoni da 15 anni, quindi penso di essere appena arrivato a questo punto in cui ho davvero fiducia nel mio lavoro e nella mia arte. Penso che per questo motivo ero in un posto in cui ero semplicemente pronto per suonare”, ha detto Rogers in un'intervista su Zoom prima dell'uscita dell'album.

Il risultato è un record che Rogers definisce “rilassato”, che la trova “incustodita e presente”.

L'atmosfera è più leggera rispetto all'album Electric del 2022 di Rogers “Abbandonare,” Che per molti versi è stata una liberazione dell’energia pandemica repressa – una raccolta di canzoni che chiedevano di essere vissute dal vivo e con il pubblico. Si basa maggiormente sui suoni vocali rispetto al 2019 “L'ho sentito in una vita passata.” Il primo album pubblicato da Rogers successivo Video della reazione di Pharrell Williams alla sua canzone, “Alaska” In un’aula della New York University è diventato virale.

Come Rogers Lo spiega: Se “L’ho sentito in passato” è aria, e “arrendersi” è fuoco, allora “Non dimenticarmi” è terra.

Come i suoi progetti precedenti – e studi in Harvard Divinity School – La società è una linea comune di “Non ti scordar di me”. Il nome di Roger lascia cadere i suoi amici e racconta le loro storie insieme a quelle di lei. Ha accolto con favore il modo in cui le nuove canzoni hanno unito il pubblico e non vede l'ora di continuare a promuovere quell'ambiente gioioso e presente durante il tour.

“Sono entusiasta di poter incontrare le persone che lavorano su di esso”, ha detto, riferendosi all'uscita dell'album venerdì.

La qualità comunitaria della sua musica è qualcosa che anche i fan hanno abbracciato: il gruppo musicale newyorkese Gaia, ad esempio, ha organizzato un “coro per un giorno” sulla canzone di Rogers “Light On”. Si sono radunate quattrocento persone Per imparare ed esibirsi Arrangia la canzone a cappella.

“Pensa anche alla musica come forza di collegamento, come qualcosa che può unirci e unire le nostre storie”, ha affermato Matt Goldstein, fondatore e co-direttore del gruppo. “Non è una coincidenza che la sua musica sia così bella da cantare insieme.”

Questa intervista è stata modificata per chiarezza e brevità.

AP: “Surrender” sembrava un album che aveva bisogno di essere commosso e vissuto con il pubblico. Come vedi che verrà concretizzato questo album?

Rogers: Questo disco è sempre stato realizzato per l'auto. Volevo davvero fare un disco che sembrasse un disco di guida domenicale, perché per me, quelli sono alcuni dei momenti più intimi che ho vissuto con la musica o con l'album – quando canto una canzone in sottofondo. macchina e mi sento come se quell'artista o quella canzone fossero come un amico sul mio sedile del passeggero. Questi sono alcuni dei miei dischi preferiti, dischi a cui mi rivolgo per conforto ancora e ancora. E, sai, in questo mondo esistenziale grande, pazzo, completamente pazzo, se è qualcosa che posso offrire al mondo attraverso la mia musica, penso che sia qualcosa di veramente speciale.

AP: Puoi dirci di più su come vedi i tuoi tre album in studio in relazione tra loro? Mi è piaciuto il modo in cui li hai descritti come elementi: aria, fuoco, terra.

Rogers: Penso che categorizzarli in questo modo sia solo un modo per aiutare a fornire loro un contesto. Per me sono tutte riflessioni davvero importanti su diversi periodi della mia vita. E il mio modo di scrivere canzoni è molto coerente al centro di tutte queste cose. Si tratta principalmente del modo in cui la mia mente da produttore ha scelto di vestire le canzoni nella loro essenza, e questo ha più a che fare con l'espressione creativa o la curiosità che con qualsiasi altra cosa.

In ogni disco cerco solo di essere il più presente e autentico possibile. “Forget Me Not”, quello che mi piace, è che è davvero come una specie di arazzo intrecciato. Come in molti modi, ho creato un personaggio che mi ha guidato attraverso questo album, piuttosto che cercare di catturare un'istantanea della mia vita nel momento esatto. Ma ci sono verità vere intrecciate in quel personaggio e in quelle storie.

E, sai, esce due settimane prima che compia 30 anni, e in un certo senso, sembra un grande inno ai miei vent'anni e a tutto quello che ho passato. Anche se la trama narrativa non è esattamente identica a My Life 1:1, il nucleo di tutte le emozioni contenute in tutte le canzoni sembra davvero onesto.

Maggie Rogers si esibisce il terzo giorno del Lollapalooza Music Festival sabato 5 agosto 2023 al Grant Park di Chicago. (Foto di Amy Harris/Invision/AP)

AB: Guardando al futuro, cosa pensi di aver imparato dopo aver messo in pratica ciò che hai studiato ad Harvard durante il tour dell'anno scorso?

Rogers: È divertente perché passo tutto questo tempo a pensare alla musica dal vivo e al modo in cui le persone si riuniscono attorno ad essa, e avevo l'idea che quando sarei salita sul palco sarebbe stata, sai, quell'immagine ironica della donna che ha un problema di matematica sopra la sua testa? Ero come se questo fossi io. E poi sono salito sul palco. Ciò che amo dello stare sul palco è che non penso, mi muovo e basta. sento e basta. È come un istinto profondo.

Quando penso al tour che farò l'anno prossimo, penso che per lo più sono semplicemente entusiasta di divertirmi. Ad esempio, ho lavorato per molti anni e sono stato in molte band, sia in un club underground di New York City sia quando avevo 18 anni e suonavo nei bar o ero in viaggio su un camion all'inizio della mia carriera. che ora mi sento davvero a mio agio sul palco e amo suonare dal vivo. Sono così felice di riavere la musica dal vivo in questo modo.

AP: Sì Ho pubblicato un video

Rogers: Molto triplo.

AP: Come si inserisce questo tipo di scrittura meditativa nella tua pratica quotidiana e nel tuo modo di scrivere canzoni adesso?

Rogers: È una parte importante della mia vita. Voglio dire, scrivo tutti i giorni. Non riesco quasi a dormire senza. Di solito questa è l'ultima cosa che faccio alla fine della giornata. È, per così dire, veramente meditazione.

Ho scritto molto durante i miei studi universitari e ho continuato a lavorare su articoli e a trasformare la mia tesi magistrale in un libro. La mia pratica di scrittura in forma lunga sembra parte della mia vita tanto quanto la mia pratica di scrittura di canzoni in forma breve, e mi aiuta a rimanere veramente presente nella mia vita perché presto sempre attenzione ai dettagli.

AB: Hai detto che scrivere questo album è come scrivere le scene di un film. Cerchi ispirazione nei film quando sviluppi una storia e un personaggio come questo?

Rogers: No, voglio dire, i film che mi piacciono spesso hanno forti protagoniste femminili, come 10 cose che odio di te, che era una parte molto importante di Surrender. E “Thelma e Louise” Lui era una parte importante di quel disco. Non lo so, forse questo mi rende di second'ordine, ma, tipo, mi piacciono le commedie romantiche di Meg Ryan o i film di Julia Roberts. Ma è proprio quello che mi piace. Questo, per me, trasmette lo stesso senso di conforto di un album che rappresenta il passeggero sul sedile del passeggero con cui canti in macchina: per me occupa lo stesso spazio.