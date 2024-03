Dispatch conferma un programma meno caotico per il dramma della relazione tra Han So Hee, Ryu Jun Yeol e Hyeri, il che è a suo modo eccitante.

Da Han So Hee ha risposto sul suo blog al dramma relazionale Tra lei e lui Ryu Jun Yeolche includeva anche la sua ex fidanzata di lunga data HeiriIl caos tra i netizen non è diminuito ma è diminuita la sostanza in generale.

Han So Hee non si è fatta alcun favore lasciando i commenti aperti sul suo blog – considerando che di solito i commenti sono comunque terribili – perché lo fa per il bene di questo pasticcio. Rispondere Inoltre, certamente non hanno aiutato.

Più tardi nel corso della giornata, Han So Hee ha risposto personalmente a diversi commenti sul suo post sul blog, incluso uno che la criticava per aver fatto affermazioni pubbliche sul momento della rottura del suo ragazzo.

Han So Hee rispose: “[What I said about] Il momento della loro rottura non era qualcosa che avevo sentito personalmente [from Ryu Jun Yeol]. L'ho scritto basandomi su un articolo di giugno dello scorso anno, ma se è fuori luogo lo cancellerò. Stavo cercando di dimostrare che non ci siamo incontrati mentre lui ancora usciva insieme [Hyeri]Ma anch'io pensavo che fosse scortese.

Tuttavia, questo commento è stato criticato anche perché secondo il notiziario Xportsnews a giugno non erano stati pubblicati articoli sulle voci di una rottura tra Hyeri e Ryu Jun Yeol.

In un’altra risposta a un commento diverso, Han So Hee ha scritto: “Invece di lasciarsi trasportare [what other people are saying], Mi sbaglio molto in questo incidente. Partendo dalla mia storia su Instagram, credo di aver trasformato una piccola palla di neve in qualcosa di grande.

Con quella che probabilmente è stata una mossa intelligente allora, ho cancellato Il suo blog Poi privato Il suo account Instagram (almeno considerando Ryu Jun Yeol viene bombardato). Hairi ha anche detto che non avrebbe commentato, il che sembra anche intelligente.

Il 17 marzo, i rappresentanti di gruppo creativo G Sono stato informato Osin Questo è Hyri “Non ha intenzione di fornire ulteriori risposte al recente incidente relativo a SNS.”

La maggior parte sembra essere dalla sua parte, quindi perché prendere a calci un vespaio?

——

Nel frattempo, Ryu Jun Yeol ricevuta È tornato dalle Hawaii da solo, indossando una maschera e una felpa con cappuccio, senza dire nulla, come se stesse facendo un picnic.

Nel frattempo, tutti si chiedevano se Dispatch avesse qualche dettaglio succoso sulla situazione che stavano preparando per questo caos. Ma mentre lo sono In realtà Sembra che siano andati a caccia alle Hawaii, ma hanno più o meno confermato i dettagli diffusi finora, commentando che avevano un aspetto piuttosto infelice.

Il loro appuntamento non sembrava un appuntamento. Han So Hee guardava il suo telefono più che il cibo e Ryu Jun Yeol. Ryu Jun Yeol stava mangiando senza dire una parola.

Sembrava che non si divertissero per nulla. Han So Hee passeggiava per le Hawaii fissando il terreno. Ryu Jun Yeol ha camminato per le Hawaii guardando la parte posteriore della testa di Han So Hee.

Ancora più importante (o noioso, a seconda del punto di vista), sostanzialmente confermano che Hyeri e Ryu Jun Yeol finiranno entro giugno del 2023 anche se si sono lasciati ufficialmente solo a settembre.

Dispatch ha anche dato un'occhiata all'ultimo incontro tra Ryu Jun Yeol e Hyeri e ha scoperto che si erano allontanati intorno a giugno 2023. Anche Ryu Jun Yeol non era presente alla festa di compleanno di Hyeri, che si è svolta a giugno.

“I due di solito non condividono storie sulla loro vita amorosa. Ma anche se non dicono nulla, lo sento. Sono stato in contatto con loro molto… Il tempo che passano guardando i loro telefoni è gradualmente diminuito. Ma Ryu Jun Yeol non è andato alla festa di compleanno di Hyeri. Tutti pensavano che qualcosa non andasse. – Insider

La missione appariva anche sul retro Rapporto MBC News/Damage Control Han So Hee e Ryu Jun Yeol si sono incontrati per la prima volta nella sua galleria fotografica il 15 novembre, secondo il fotografo Park Ye Yeon Han So Hee ha portato lì poiché sono migliori amici.

Hanno anche detto che c'erano cinque persone sul volo per le Hawaii e che la coppia ha comunicato solo più tardi.

Era anche una delle cinque persone durante il viaggio alle Hawaii. Anche se Ryu Jun Yeol e Han So Hee si sono incontrati per la prima volta alla galleria d'arte, non è stato amore a prima vista. Dispatch ha riferito che i due si sono gradualmente innamorati mentre parlavano di arte.

Quindi per tutte noi puttane drammatiche, questa è la “rivelazione” più noiosa di sempre. Almeno indipendentemente dal fatto che Han So Hee fosse confusa sulla fonte delle informazioni sulla sua sequenza temporale o meno, i dettagli di base erano corretti. Inoltre, era vero che non si conoscevano prima che Ryu Jun Yeol rompesse con Hyeri e che iniziarono a frequentarsi più tardi. Ovviamente è Dispatch, quindi potrebbero aver ricevuto queste informazioni o qualcosa del genere da Han So Hee o Ryu Jun Yeol, ma a meno che non venga fuori qualcosa in seguito a contestarlo, è difficile concludere che non si trattava altro che di celebrità che ci fornivano contenuti. E sii disordinato.

Tuttavia, in termini di possibilità che gli stessi utenti di Internet abbiano torto, questo è forse il risultato più divertente. Sia in Corea che a livello internazionale, le persone si sono schierate in tutto questo e hanno gettato merda ovunque, proiettando i loro pregiudizi e problemi su una, due o anche tre celebrità in questione. Quindi, per una persona malata come me che sta semplicemente guardando questo video e vuole vedere quanti più netizen mangiare merda possibile, la possibilità che tutto ciò possa finire con “una coppia si è lasciata e qualcuno ha iniziato a frequentarsi qualche altro mese dopo” è in realtà carina Sorprendente.

Chi avrebbe mai immaginato che “forse nessuno di loro ha fatto nulla per meritarsi così tanta reazione negativa” sarebbe stato un colpo così azzeccato? Anche se probabilmente dovremo aspettare e vedere se sarà effettivamente così.