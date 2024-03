Will Shortz, redattore di cruciverba del New York Times, afferma che si sta riprendendo da un ictus

Il signor Shortz, che l'anno scorso ha celebrato il suo 30° anniversario come redattore di cruciverba del Times, ha anche fondato l'American Crossword Championship, ha trascorso 15 anni come redattore della rivista Games ed è apparso settimanalmente come esperto di puzzle su “Weekend Edition Sunday”. “

“Quando ero bambino, immaginavo una vita in cui ero seduto in una soffitta da qualche parte, a creare i miei piccoli puzzle per 15 dollari ciascuno, e in qualche modo a cavarmela”, ha detto in un'intervista del 2017 al Times. “In realtà ho scritto un tema in terza media su ciò che volevo fare nella mia vita, ovvero diventare un creatore di puzzle professionista.”

Nonostante i dubbi del suo insegnante di scuola media su questo sogno, il signor Shortz ha continuato a progettare una laurea presso l'Università dell'Indiana in scienza degli enigma: lo studio scientifico degli enigma in relazione alla semiotica, alla cultura e alla cognizione. Ha studiato anche legge.

Nel 1993, Shortz divenne il quarto redattore di enigmi del Times e, in un'intervista dell'anno scorso, ricorda di aver detto all'editore assunto in quel momento che sperava di “preservare la qualità e il rigore intellettuale dei cruciverba” coinvolgendo al contempo collaboratori più giovani. . Nuovi argomenti e vocabolario moderno.

Ha affermato che il contenuto dei cruciverba dovrebbe avere un impatto culturale duraturo, che ha definito “almeno dai cinque ai dieci anni”.