Come registrare un'eclissi solare totale in sicurezza utilizzando il tuo cellulare

Ecco cosa sapere per registrare in sicurezza un'eclissi solare totale negli Stati Uniti con il tuo cellulare e scattare le foto migliori. Suggerimento: gli occhiali Eclipse non sono obiettivi per fotocamere solari.

Non vorrai perderti l'eclissi solare del mese prossimo perché non ce ne sarà una simile per altri due decenni.

Questo straordinario fenomeno segna la prima eclissi totale negli Stati Uniti dal 2017. L'eclissi solare totale dell'8 aprile avrà un diametro maggiore dell'ultima, poiché la Luna sarà qualche migliaio di miglia più vicina alla Terra, secondo NASA.

Questo evento astronomico sarà parzialmente visibile in tutti i 48 stati contigui e, secondo la NASA, sarà l'ultima eclissi solare totale che si verificherà fino al 23 agosto 2044. Alcune parti del paese saranno in grado di sperimentare la totalità quando l’eclissi entrerà attraverso il Texas e alla fine uscirà nel Maine.

Sia che tu stia osservando l'evento parzialmente o completamente, avrai sicuramente bisogno di qualcosa con cui ricordarlo. Ecco cosa sapere per registrare in sicurezza l'eclissi con il tuo cellulare e scattare le foto migliori.

Come ottenerlo: Warby Parker offre occhiali gratuiti per l'eclissi solare prima dello “spettacolo celeste”

Come fotografare un'eclissi solare con il tuo telefono

Avrai bisogno del giusto filtro solare davanti alla fotocamera del tuo cellulare per proteggere il tuo dispositivo e la tua vista, secondo Carly Stokes, un'astrofotografa con sede nello Utah che ha parlato con USA TODAY venerdì.

Il filtro deve essere realizzato appositamente per vedere l'energia solare, ha detto Stokes. Sottolinea inoltre la necessità di posizionare un filtro più grande dell'obiettivo stesso e di tenerlo sempre acceso se ci si trova in un luogo in cui l'eclissi è visibile solo parzialmente. Consiglia di acquistare un piccolo foglio da 4 x 4 pollici di filtro solare Thousand Oaks.

Ho bisogno di una lente per eclissi solare durante un'eclissi totale?

Se stai osservando il cielo in un luogo in cui è visibile l'eclissi totale, avrai un momento in cui potrai togliere completamente la lente solare e scattare foto senza filtri.

“Per tutta la durata dell'ordine, puoi rimuovere tutti i filtri”, ha detto Stokes a USA TODAY. “Se stai guardando con gli occhiali da sole e non vedi nulla, è sicuro guardarli durante quel periodo.”

Le azioni hanno avvertito che l’eclissi totale durerà solo dai due ai quattro minuti.

Posso guardare l'eclissi solare in modalità selfie?

Con il filtro solare giusto, puoi catturare il sole con l'obiettivo della fotocamera anteriore durante un'eclissi solare, ma non otterrai il selfie migliore.

La fotocamera avrà difficoltà a mettere a fuoco te e il sole, ha detto Stock, ma consiglia di scattare una foto che si concentri su entrambi e fonderli insieme utilizzando un software di editing.

Posso usare gli occhiali Eclipse come occhiali da sole?

La NASA sconsiglia l'uso di occhiali per eclissi o proiettori portatili con fotocamere. Consigliano invece di utilizzare una protezione solare speciale e di rivolgersi a un astronomo o a un altro esperto prima di farlo.

Dove puoi osservare un'eclissi solare?

L’eclissi solare totale passerà sul Nord America, inclusi Messico e Canada. Farà il suo debutto negli Stati Uniti attraversando il Texas intorno alle 13:27 EST e terminando infine nel Maine intorno alle 15:35 EST.

Si prevede che l’eclissi totale continui Quattro minuti e 28 secondi,registra, lungo il percorso dell'eclissi. Molte grandi città, tra cui Dallas e Cleveland, saranno nella linea diretta dell’oscurità.

Di seguito sono riportati gli stati in cui è prevista l'eclissi totale l'8 aprile:

Texas

Oklahoma

Arkansas

Missouri

Kentucky

Indiana

Ohio

Pennsylvania

New York

Vermont

New Hampshire

Chi

Piccole parti del Michigan e del Tennessee

Come si scatta una bella foto di un'eclissi solare?

Per coloro che cercano di catturare i migliori contenuti dell'eclissi, Stock ha alcuni suggerimenti. Ti consiglia di visitare una zona pianeggiante dove puoi vedere il tramonto a 360 gradi e di scattare una foto o un video panoramico dello skyline.

Consiglia inoltre di scattare foto delle proiezioni dell'eclissi solare, come le foglie degli alberi, il terreno o le persone intorno a te. Tuttavia, consiglia di essere preparati quando arriverà il momento perché finirà rapidamente. L'uso di un treppiede può anche prevenire l'inevitabile tremolio quando arriva il momento.

“Pensi: 'Oh, sarò così preparata', ma ci vuole una grande fretta”, ha detto. “Quindi vuoi avere un piano e fare pratica.”

Come realizzare un proiettore per visualizzare l'eclissi con le tue mani

Ecco come creare in sicurezza un visualizzatore Eclipse e come utilizzarlo al meglio:

Procurati una scatola di cartone, un foglio di carta bianca, nastro adesivo, forbici e un pezzo di foglio di alluminio.

Fai un buco nel foglio di alluminio.

Legalo a un lato della scatola.

Nastro la carta bianca all'interno dell'altro lato della scatola.

Stai con il sole dietro di te.

La luce fluirà attraverso il foro e la falce di sole cadrà sulla carta bianca nella scatola.

Guarda la scatola attraverso un altro foro che hai praticato nella scatola per vedere l'immagine mostrata.

Non guardare il sole attraverso il buco.

Contribuiscono: Janet Lohrke e Ramon Padilla