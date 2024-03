Il basket di Memphis torna a far esplodere l'UAB nel Senior Day

Forse era domenica.

Concentrarsi su Forse.

Nel primo tempo, l'UAB ha dominato il basket di Memphis e ha condotto con 22 punti. Ma i Tigers, se volevano avere qualche possibilità di partecipare al torneo NCAA, dovevano aggiudicarsi questo gioco. Quindi l'hanno presa.

Di fronte a un pubblico elettrizzante e chiassoso del FedExForum, i Tigers (22-8, 11-6 AAC) hanno utilizzato un parziale di 46-9 (evidenziato da 20 punti consecutivi) per riprendere il controllo e raggiungere una vittoria per 106-87, la loro quarta volta consecutiva. . Ciò li tiene in lizza per un doppio addio al torneo AAC di Fort Worth, Texas, che inizierà il 13 marzo. La squadra è al quarto posto nella classifica del campionato, con una partita rimasta nella stagione regolare.

“Per me, per il movimento, ringrazio Dio per il movimento”, ha detto Hardaway. “Il movimento si sta muovendo ora. Posso sentire lo slancio di questa squadra, anche se abbiamo avuto un brutto primo tempo, sento che Dio ha un piano per questa squadra. Per le cose che abbiamo passato, per essere in grado di ne esci con una vittoria di 19 punti. “Punto, non mi arrendo mai.”

Molti degli stessi tifosi che parlavano del gioco scorretto dei Tigers nel primo tempo, nel secondo tempo parlavano del gioco dominante.

Memphis è solo la seconda squadra di basket universitaria dal 2010 a restare indietro di oltre 20 punti e vincere la stessa partita con più di 15 punti.

“Non sono sicuro se dovrei esserne orgoglioso o no”, ha scherzato Hardaway.

“Ci hanno giocato nel primo tempo, non mentirò”, ha detto Nyquan Tomlin, che ha segnato 28 punti, record della sua carriera.

“Personalmente, non volevo uscire in questo modo”, ha detto David Jones dopo aver segnato 32 punti.

“La squadra si sta davvero riunendo”, ha detto Javon Quinerly. “Anche con le 10 vittorie consecutive che abbiamo avuto all'inizio della stagione, sento che lo slancio che abbiamo ora è un po' maggiore, perché stiamo mettendo da parte gli avversari come sento che dovremmo. Ragazzi che sorridono là fuori, divertiti.”

La clamorosa vittoria ha vendicato la deludente sconfitta di gennaio contro i Blazers (18-11, 10-6) a Birmingham.

Ecco cinque punti salienti della vittoria di domenica.

Punti, punti e ancora punti

Memphis era sostenuta da un mostro a tre teste composto da Jones, Tomlin e Jahvon Quinerly.

Jones è stato mantenuto a soli otto punti nel primo tempo. Ma, come è successo in altre partite in cui è partito piano, nella ripresa si è ripreso. Ha segnato 24 dei suoi 32 punti migliori negli ultimi 20 minuti.

Tomlin, un trasferimento di mezza stagione che è emerso come una forza importante su entrambe le estremità del campo, ha perso 28 punti a cui si aggiungono sette rimbalzi e due palle recuperate.

Quinerly ha concluso con 25 punti.

Battaglia rotante

L'UAB ha gestito relativamente bene la poca pressione difensiva che Memphis è riuscita a generare nel primo tempo. I Blazers hanno commesso solo sette palle perse prima dell'intervallo, rispetto alle otto di Memphis.

La seconda metà è stata tutta un'altra storia. L'UAB ha girato la palla 11 volte nella sua metà disastrosa, mentre i Tigers si sono impegnati solo una volta.

La breve giornata di Andy Kennedy

I Tigers sono usciti dagli spogliatoi dopo l'intervallo come una casa in fiamme.

Dopo l'intervallo, 61-46, la squadra ha segnato due goal su campo nel primo minuto e quattro goal nei primi due minuti, riducendo il deficit a soli sette punti. L'allenatore dell'UAB Andy Kennedy si agitò, scuotendo la testa, guardando il pavimento e sospirando profondamente.

Due minuti dopo, i Tigers erano tornati sul 61-59 e Kennedy fece saltare una guarnizione. Gli è stato inflitto un fallo tecnico dall'arbitro Jeb Hartness, che non è piaciuto a Kennedy. Mentre continuava a protestare, Byron Garrett lo licenziò. Ciò fece arrabbiare Kennedy ancora di più. Sia i giocatori che gli allenatori hanno dovuto tenerlo a freno.

Dov'è la difesa?

Due settimane fa, i Tigers hanno concesso 58 punti allo SMU nella prima metà di una sconfitta per 106-79.

Qualunque cosa abbia fatto la SMU, la UAB ha fatto meglio. I Blazers hanno sconfitto i Tigers nel primo tempo, segnando 61 punti senza segnare alcun gol nel primo 1:19 e nell'ultimo 1:35.

L'UAB ha tirato con il 67,6% da terra e ha realizzato otto triple. Nei primi 20 minuti, ha abusato della difesa interna di Memphis e ha segnato 30 punti nell'area.

Aiuto sulla linea del tiro libero

Quando le cose si sono surriscaldate per i Tigers nel primo tempo, si sono rafforzati con una prestazione costante sulla linea di tiro libero.

sottoscrizione: Gruppo di testo Memphis Tigers Basketball Insider con Jason Munz

Sono arrivati ​​presto e spesso, realizzando 16 tiri in 18 tentativi. I loro 16 tentativi sono stati il ​​doppio di quelli dell'UAB nel primo tempo.

Tutto quel tempo sulla linea del tiro libero ha anche contribuito a preparare il tavolo per i guai che l'UAB si è trovato nel resto della partita. Sei Blazers hanno terminato con tre o più falli.

Quinerly e Jones hanno effettuato 10 tiri liberi ciascuno.

Contatta il giornalista sportivo Jason Munz all'indirizzo jason.munz@commercialappeal.com o su Twitter @munzly.