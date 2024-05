Jung Ho Lee lascia il match a causa di una lussazione alla spalla

18:51: Lee ha subito una lussazione alla spalla, secondo un annuncio della squadra (correggendo una precedente dichiarazione del manager Bob Melvin). Lee si sottoporrà ad una risonanza magnetica per determinare l’entità del danno, ma una lussazione più grave potrebbe mettere a repentaglio la sua stagione.

16:38: centrocampista dei Giants Jung Ho Lee Ha lasciato la partita di oggi con i Reds dopo aver subito quello che i Giants hanno poi annunciato essere uno stiramento alla spalla sinistra. Lee fece un tentativo di salto per catturare A Jimer Candelario Una palla al volo nel primo inning, ma la palla ha colpito la parte superiore del muro per una tripla doppia, mentre il braccio di Lee ha avuto un forte contatto con l’imbottitura sopra la recinzione. La bizzarra collisione ha lasciato Lee chiaramente dolorante, e ha favorito il suo braccio sinistro mentre lasciava il campo con l’allenatore della squadra.

Il manager Bob Melvin fornirà sicuramente ai media un aggiornamento su Lee dopo la partita, ma un viaggio nella lista degli infortunati da 10 giorni sembra sicuramente opportuno. Lee era appena tornato in formazione oggi dopo aver saltato le tre partite precedenti di San Francisco per un lieve infortunio al piede, dopo aver commesso un fallo in campo nella vittoria per 8-6 di mercoledì sui Rockies.

La situazione di Lee si aggiunge ai recenti problemi di infortunio dei Giants, poiché la squadra ha perso cinque giocatori nella sua posizione contro l’IL in poco più di una settimana. Michele Conforto Oggi è stato appena inserito nell’IL di 10 giorni a causa di uno stiramento al tendine del ginocchio, con Conforto che si è unito Austin Slater (sintomi di commozione cerebrale) Nick Ahmed (distorsione del polso), Jorge Soler (Sforzo alla spalla) e un ricevitore di riserva Tom Murphy (distorsione al ginocchio) in disparte. Patrick Bailey È stato attivato ieri dall’IL di sette giorni a causa di una commozione cerebrale, ma è stato un graffio in ritardo dalla formazione di oggi, poiché il ricevitore è alle prese con una malattia virale e probabilmente salterà ancora qualche giorno.

Perdere tutti questi giocatori chiave non è una buona notizia per una squadra che già aveva difficoltà a generare attacco, e i Giants avranno un problema particolare in campo con Lee, Conforto e Slater fuori. Luis Matos È stato chiamato oggi per prendere il posto di Conforto, quindi si unirà Mike Yastrzemski, Heliot RamosE l’uomo dell’utilitarismo Tyler Fitzgerald Sto cercando di riempire tutti i buchi sulla tabella della profondità del campo esterno. Lamont Wade Jr E Brett saggiamente Può anche partecipare ai compiti d’angolo sul campo e Wade Mecler La prossima convocazione potrebbe provenire da Triple-A poiché Meckler è già nel roster di 40 uomini.

Per Lee stesso, un grave infortunio sarebbe un modo davvero sfortunato di iniziare la sua prima stagione in MLB. L’outfielder ha firmato un contratto di sei anni da 113 milioni di dollari (il quarto più grande di qualsiasi free agent lo scorso inverno) con i Giants a dicembre, con la squadra che ha anche aggiunto una commissione di 18,825 milioni di dollari per Kiwoom Heroes, il vecchio gioco di baseball coreano Lee ha giocato. Circolo organizzativo. Lee non compirà 26 anni fino ad agosto, quindi la combinazione della sua giovinezza e dei grandi numeri nella lega KBO lo hanno reso un prodotto interessante nel free agency e l’acquisizione più costosa di un’offseason molto impegnativa a San Francisco.

I risultati sono stati contrastanti nelle prime 37 partite di Lee, il che non sorprende per un giocatore che ha avuto il suo primo assaggio di baseball nordamericano per la prima volta in assoluto, per non parlare dei principali campionati. Lee è entrato in azione oggi ottenendo .262/.310/.331 su 158 presenze, che si traducono in un 89 wRC+. Gli aspetti positivi includono una solida difesa in mezzo al campo e molti contatti, dato che Lee è stato uno dei battitori più forti del campionato in questa stagione. Tuttavia, Lee non ha fatto molto con tutti i suoi contatti, poiché la sua frequenza di colpi duri è leggermente superiore alla media e non genera molta potenza.