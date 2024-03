Danielle Collins vince il Miami Open – a modo suo

MIAMI GARDENS, Florida — Il momento in cui Danielle Collins ha fatto sapere a Elena Rybakina, ai 14.000 fan dell'Hard Rock Arena e a tutti gli altri tennisti cosa è successo sabato è successo quando era a un punto dal prendere il primo set e affrontare forse il servizio più pericoloso della partita .

Rybakina ha fatto quello che fa di solito, usando una catapulta con il braccio destro per lanciare uno dei suoi missili al centro del campo. Fu allora che Collins, uno dei grandi talenti del tennis, fece un passo indietro e fece uno swing che le sollevò i piedi da terra, lanciando una palla che non sarebbe tornata e prendendo un vantaggio che avrebbe continuato per la sua strada. Alla vittoria che potrebbe rappresentare il culmine della sua vita tennistica.

Circa un'ora dopo, era sul palco con in mano il grande trofeo di vetro per aver vinto uno dei titoli più importanti di questo sport in un torneo che aveva visto da bambina crescere dall'altra parte della Florida. Collins ha vinto 7-5 6-4 sul campione di Wimbledon, uno dei giocatori più temuti di questo sport. E l'ho fatto appena in tempo, perché questo è forse il dettaglio più bizzarro di questa magica quindicina di giorni a poche ore di macchina dai campi da gioco pubblici dove è iniziata e che a fine stagione finirà.

Collins, 30 anni, a soli otto anni dall'inizio della sua carriera professionale e giocando il miglior tennis della sua vita, giura che smetterà di giocare, qualunque cosa accada per il resto dell'anno.

Non importa che la finalista dell'Australian Open 2022, due volte campionessa NCAA e giocatrice con la reputazione negli spogliatoi di una delle giocatrici più pericolose del gioco, potrebbe essersi adattata al suo ritmo. Grazie per i ricordi, questo e qualunque altra cosa accadrà nei prossimi sette mesi.

Sono malato, esausto e stanco di cercare di competere ai massimi livelli mentre curo l'endometriosi, l'artrite reumatoide e il dolore cronico che entrambe le condizioni possono causare. Oltre alla solitudine della strada e del gioco stesso. Vuole fondare una famiglia, cosa che i medici le hanno detto sarebbe una buona idea il più presto possibile, data la sua storia medica.

Pochi si opporrebbero a tutto ciò. Se non altro, Collins sta dicendo la verità, come pochi altri in questo sport. Lo ha sempre fatto.

Tuttavia, i suoi piani hanno sbalordito molte persone che lavorano in questo sport. E come ha dimostrato sabato e nelle ultime due settimane, quando è sana e stabile, è assolutamente migliore della maggior parte delle donne. Loro lo sanno, e anche lei.

Inoltre, c'è una qualità che Collins porta sul campo da tennis: fuoco, energia e la capacità di portare migliaia di persone stipate su un campo in qualsiasi parte del mondo in un viaggio con lei. Andy Murray lo fa. Così fa Rafael Nadal. Serena Williams lo ha fatto. Potrebbe farcela anche Bianca Andreescu, la talentuosa canadese che ha vinto gli US Open nel 2019 a 19 anni ma da allora ha lottato contro gli infortuni.

Guardare questi giocatori e una manciata di altri significa cavalcare il fucile con loro. E che cavalcata è stata, soprattutto in una giornata come sabato, quando Collins ha urlato fragorosamente a pugni, e le 14.000 persone nell'arena improvvisata all'interno dell'Hard Rock Stadium erano lì con lei, specialmente in quel momento terrificante, quando una finale il rovescio squarciò il campo…



(Robert Prang/Getty Images)

Rybakina la guardò passare. – gridò Collins, piegandosi sulle ginocchia e rimanendo accovacciata a lungo, lasciando ricadere su di lei tutto il rumore.

“Mi sentivo come se stessi giocando davanti a migliaia dei miei migliori amici”, ha detto Collins.

Dall'esterno, il fatto che Collins sia arrivato alle finali di Miami sembra ridicolo.

È al 53esimo posto nel mondo, la giocatrice con il ranking più basso che abbia mai vinto il Miami Open, che si svolge dal 1985. Il mese scorso, stava giocando le qualificazioni solo per entrare in tornei come questo, un livello appena sotto il Grande Slam . Non ha mai raggiunto una finale a questo livello del torneo prima. Ha subito un infortunio alla schiena ad Austin, in Texas, il mese scorso ed è stata costretta a ritirarsi a metà della partita dei quarti di finale.

Si è anche impegnata a prendersi un po' di tempo libero dalla ruota del criceto da tennis professionista durante questo ultimo viaggio intorno al mondo. Ha fatto un viaggio di 10 giorni in Tasmania dopo aver perso al secondo turno degli Australian Open, pensando che forse non sarebbe tornata in quella parte del mondo per un po'.

Da allora viaggia senza pullman. Si è avvalsa dell'aiuto di un allenatore universitario della sua città natale, San Pietroburgo, che lavora con lei occasionalmente dal 2015, un uomo di nome Ben Maxwell, l'allenatore maschile e femminile dell'Eckerd College. È stato qui con lei lo scorso fine settimana, poi ha trascorso gran parte della settimana ad allenarsi a Eckerd, poi è tornato giovedì per le semifinali.

Anche Jaime Arias, la star americana degli anni '80 che gestisce lo sviluppo del tennis presso l'IMG Academy ed è stato uno dei suoi insegnanti di tennis fin dall'infanzia, si è presentato al suo box sabato per dare una mano.

Allora, cosa è successo esattamente qui per far sì che tutto questo si riunisse in un modo mai visto prima?

Ha visto qualcosa di diverso questa settimana?

““Era molto flessibile e si divertiva davvero”, ha detto Maxwell sabato sera. “Fuori dal campo ci stiamo divertendo molto. Ho giocato un po' a golf ieri sera e mi sono tenuto lontano dal campo da tennis. Penso che sia molto importante. Tutti sono bloccati nel tennis, tennis, tennis, allenamento, allenamento Penso che a volte sia bello fare un passo indietro e dedicarsi ad alcune attività non tennistiche e lasciare riposare la mente e sapere cosa fare. È una giocatrice dotata e di talento e una delle migliori giocatrici al mondo. grande sostenitore di avere quell'equilibrio fuori dal campo da tennis. Penso che aiuti la mentalità. “

A proposito di golf. Giocava nei suoi giorni liberi. Niente di troppo serio. Un po' di tempo sul campo e poi qualche buca. Ha detto che non era molto brava in tutto questo. (Maxwell non ha contestato questa valutazione.) Ma è per questo che ama giocare. Va bene essere cattivi in ​​qualcosa e cercare di migliorare. Mantiene la sua mente acuta e la fa pensare a qualcosa di diverso dal tennis. E poi torna a giocare a tennis e si sente assolutamente fantastica.

Fa surf molto per lo stesso motivo. Ma le onde non sono molto buone a Miami, o in qualunque posto vicino ai grandi tornei di tennis, quindi è il golf. Inoltre le avrebbe permesso di vivere la sua vita migliore in Florida: un po' di golf, un po' di tennis o magari un tuffo nella piscina del resort in cui alloggiava.

“Sto vivendo il sogno”, disse un giorno.

Poi c'è Quincy, il suo incrocio barboncino che è venuto con lei al torneo e l'ha tenuta in equilibrio come un cane di servizio. “Sig.ra.” L'ho chiamato.

Lei continuava con “Mr. S.” All'asilo per cani durante i suoi giochi e ha alcuni video di lui che la guarda giocare. Ha detto che Quincy sembrava essere molto confuso da tutto ciò. Vede sua madre. Vede la palla. Non sembra capire perché non è lì a condividere.

Tuttavia, non era mai lontano dai suoi pensieri. Forse è per questo che era così efficace a Miami. Ha giocato sette partite, vincendo 14 set su 15, poi spesso si è scusata dalle chat post partita dicendo alla gente che doveva andare all'asilo prima che fosse troppo tardi.

Tuttavia, Mr. Q non era nei suoi pensieri mentre cercava disperatamente di portare a termine il titolo più importante della sua carriera, con Rybakina che cercava ostinatamente di smorzare la festa che molte persone avevano organizzato tutto il giorno.

Ovunque andasse sabato, sul campo e in ogni angolo del campo da tennis, Collins sentiva delle voci.

Andiamo a Washington.

Puoi farlo.

ti vogliamo bene.

Non aveva mai visto nulla di simile prima, tranne forse la finale in Australia due anni fa, quando tutti riservarono lo stesso trattamento al loro eroe della città natale, Ash Barty. Ma questa volta era tutto per lei.

““Era semplicemente surreale”, ha detto. “Non dimenticherò mai questo giorno per questo.”

Fin dall'inizio della giornata si è detta di tenere le sue emozioni nello spogliatoio e di aspettare la fine della partita per farle uscire. Mentre il punto di incontro scendeva e poi un altro e un altro ancora, ricadde nella routine tra i punti su cui aveva lavorato. Ritorna al respiro, proprio come nella sua pratica yoga. Salta, salta, salta da un piede all'altro per mantenere le gambe in vita e consentire all'energia nervosa di dissiparsi in modo da non intralciare le cose di cui sai di aver bisogno.

Poi è arrivato il rovescio finale.

“C'erano così tanti pensieri che mi attraversavano la testa”, ha detto. “Alla fine ho detto: grazie a Dio, grazie, ho superato questo ostacolo”.

Naturalmente c'era un'altra domanda. Hai ancora intenzione di smettere di fumare?

SÌ.

Nessuna riconsiderazione?

NO.

Ha detto che le domande vengono da un buon posto. La fanno sentire desiderata. Ci sono solo altre cose che vuoi. Roba buona. Roba fantastica. E non permetterà che nulla la ostacoli nel tentativo di ottenerlo.

Ancora una volta Collins stava dicendo la verità.

(Gratuito/TBN/Getty Images)