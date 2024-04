Dentro l'affare Larios Snead

Il cornerback dei Titans L'Jarius Sneed crede di meritare di essere il giocatore più pagato della NFL. Sulla base dei dettagli del suo nuovo contratto, non lo è.

Secondo una fonte a conoscenza dei termini, ecco tutti i dettagli del nuovo accordo quadriennale, che pagherà in media 19,1 milioni di dollari.

1. Bonus alla firma: 20 milioni di dollari.

2. Stipendio base 2024: 4,32 milioni di dollari, completamente garantiti.

3. Bonus roster attivo 2024 per partita: $ 680.000, completamente garantito (ma deve essere guadagnato).

4. Stipendio base 2025: 18,32 milioni di dollari, completamente garantiti.

5. Bonus roster attivo 2025 per partita: $ 680.000, completamente garantito (ma deve essere guadagnato).

6. Stipendio base 2026: 15,15 milioni di dollari, di cui 11 milioni di dollari garantiti al momento della firma e 7,5 milioni di dollari completamente garantiti a marzo 2026.

7. Bonus roster attivo per partita per il 2026: $ 850.000.

8. Stipendio base 2027: $ 15,55 milioni.

9. Bonus roster attivo per partita per il 2027: $ 850.000.

L'accordo totale medio è di 19,1 milioni di dollari, inferiore allo stipendio del franchise di 19,989 milioni di dollari per il 2024. Ma il flusso di cassa è di 25 milioni di dollari quest'anno e di 19 milioni di dollari nel 2025. (Naturalmente, 680.000 dollari in contanti in ciascuna delle prime due stagioni sono a condizione che Sneed sia nel roster attivo per ogni partita.)

I 44 milioni di dollari di garanzie complete alla firma battono di poco il pagamento del tag di franchising biennale di 43,97 milioni di dollari. L'accordo è leggero nel back-end, a 16,2 milioni di dollari all'anno nelle ultime due stagioni.

Anche se una seconda stagione in franchising non avrebbe potuto essere garantita, per Snead sarebbe stato meglio portare a casa 19,989 milioni di dollari per il 2024 e cogliere le sue possibilità nel 2025.

Se fosse stato taggato una seconda volta, sarebbe stato libero e libero nel 2026. Secondo il suo nuovo accordo con i Giants, sarebbe stato impegnato per altri due anni.