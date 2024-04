La fase lunare dell’8 aprile porterà all’eclissi solare totale del 2024

La luna nuova si verificherà l'8 aprile alle 14:21 EDT (1821 GMT) e darà inizio alla “Grande Eclissi Americana”, la prima eclissi solare totale che colpirà i 48 stati inferiori dall'agosto 2017.

Questa volta, il percorso dell'eclissi si estenderà da sud-ovest a nord-est, iniziando dall'Oceano Pacifico, approdando in Messico e passando per San Antonio, in Texas; Carbondale, Illinois (anch'esso sulla buona strada per essere completato Eclissi 2017 ); Cleveland, Ohio; Bufalo, New York; E le province marittime del Canada.

Nuove lune Si verifica quando la luna si trova direttamente tra il sole e la terra; Dal punto di vista dell'osservatore, i due oggetti condividono la stessa longitudine celeste, che è una proiezione delle longitudini della Terra sul cielo. La maggior parte delle volte, la luna Passa pochi gradi a nord o a sud del sole nel cielo, perché l'orbita della luna è leggermente inclinata rispetto al piano dell'orbita terrestre. Tuttavia, questa volta passerai direttamente di fronte il Sole creando un'eclissi solare totale.

il totale Eclissi solare Non è molto raro – accade circa una volta ogni 18 mesi – ma il percorso lasciato dall'ombra della luna è stretto. Ciò significa che le possibilità di trovarsi nel posto giusto per osservare per caso un'eclissi solare totale sono scarse e un'eclissi solare può essere vista solo da un punto particolare sulla superficie terrestre. Terra per periodi di anni; Ad esempio, il Nord America registra una media di un caso ogni 10 anni circa.

Per coloro che non sono abbastanza fortunati da trovarsi sul percorso dell'eclissi totale l'8 aprile, è possibile osservare un'eclissi parziale in un'area che copre gran parte del Nord America, quindi milioni di persone potranno vedere la parte oscurata dalla Luna. del sole.

Ma per coloro che non riescono a vedere l'eclissi – quelli nell'emisfero orientale o in Sud America – la notte della luna nuova di aprile offrirà alcuni pianeti visibili nel cielo all'alba e uno alla sera.

Pianeti visibili

La notte dell'8 aprile, dopo il tramonto, lo vedranno gli osservatori alle latitudini centro-settentrionali Giove Nel cielo occidentale. Probabilmente sarà tra le prime “stelle” ad apparire in serata. Da New York City Giove si stabilisce 21:55 ora locale dell'8 aprile ; Il tramonto è alle 19:28 e il pianeta inizia ad apparire intorno alle 20:00

I prossimi pianeti a sorgere lo faranno poco prima dell’alba. Marte Saturno sarà vicino nelle prime ore del mattino; Da New York il primo ad ascendere è Marte in 05:08 EDT seguito da Saturno a 5:12 . Alba alle 6:25 . All'alba civile 5:57 Quando il sole è 6 gradi sotto l'orizzonte e il cielo si schiarisce, l'altitudine di Marte e Saturno è solo di circa 8 gradi, quindi sarà difficile individuare la coppia senza un orizzonte chiaro e senza ostacoli. (Il tuo pugno esteso a distanza di un braccio copre circa 10 gradi del cielo.)

Man mano che ci si sposta verso sud, i due pianeti appaiono più alti all'alba. Ad esempio, da Miami l'alba del 9 aprile è alle 7:03 EDT un po' più tardi che a New York, ma Marte e Saturno Apparirà un po' più alto entro le 6:40 (alba civile) – circa 14 gradi, perché l'angolo tra l'eclittica (il percorso che il sole compie attraverso il cielo) e l'orizzonte è più ripido. Le posizioni dei pianeti migliorano man mano che ci spostiamo verso sud. Da Bogotà, in Colombia, che è la più vicina all'equatore, Marte sorge alle 3:44 ora locale e Saturno sorge alle 3:46; Entrambi i pianeti hanno una temperatura di circa 24 gradi man mano che il cielo diventa più chiaro, anche se l'alba è alle 5:52 ora locale del 9 aprile.

Entrando nell'emisfero australe, i due pianeti si troveranno leggermente a nord est e appariranno in alto; Un altro vantaggio degli antipodi è che aprile cade nei mesi invernali australiani, quando le notti sono più lunghe e le albe sono più tardive. Da Sydney, in Australia, Marte e Saturno sorgeranno il 9 aprile rispettivamente alle 3:20 e alle 3:27 ora locale e raggiungeranno circa 29 gradi con l'alba civile alle 5:48 (alba alle 6:13 ora locale). ). ).

Oroscopi

All'inizio di aprile, gli osservatori del cielo alle latitudini medio-settentrionali vedranno di sera le luminose costellazioni invernali a ovest; Da New York, Chicago o San Francisco Intorno alle 20:30, quando il cielo è completamente buio, Orion è a sud-ovest. Si può ancora vedere il luminoso “esagramma invernale” composto da (in senso antiorario) Sirio, Rigel, Aldebaran, Capella, Polluce e Procione, con Betelgeuse al centro.

Come l'inverno Oroscopi Uscendo, guardando a sud-est, si può vedere il leone del leone, con il marchio di Regolo sul petto e sui quarti anteriori del leone e Denebola sull'estremità della coda. Un modo per individuare Regulus è cercare il triangolo di cui è composto Sirio , la stella più luminosa del cielo; Betelgeuse, spalla destra di Orione; e Procione, la stella alfa di Canis Minor. Segui la linea tra Betelgeuse e Procione verso est (a sinistra) e la prossima stella luminosa è Regolo. Si può anche vedere sopra Regolo una caratteristica forma a falce composta da cinque stelle (la più brillante delle quali si chiama Algeiba) che sono la testa e la cresta di un leone. Il Leone può essere identificato anche da un rettangolo di stelle medio-luminose che si possono ancora vedere anche nelle città e nelle periferie molto illuminate. Il lato inferiore del rettangolo può essere esteso verso est per trovare Denebola.

vai a nord, Grande Carro , parte dell'Orsa Maggiore, l'Orsa Maggiore, sarà quasi verticale, con la conca rivolta a sinistra (nord). Seguendo la maniglia e facendo una curva ampia, ci si può “piegare verso l'ittiosi” e vedere quella stella approssimativamente verso est. Arturo è la stella più luminosa di Boötes, il Pastore, e ha un caratteristico colore arancione. Si può anche usare il Carro per trovare Regulus. Usando le due stelle che segnano il lato posteriore della ciotola – più vicine al manico – traccia una linea verso sud e la stella luminosa su questa linea è Regulus.

Con l’avanzare della notte si vedrà l’ascendente della Vergine. Per trovarlo, si può usare lo stesso metodo dell'”arco verso Arturo” e continuare semplicemente fino a raggiungere Spica, la luminosa stella alfa bianca in Vergine. Il picco sarà aumentato entro le 20:00, ma sarà più facile da individuare circa un’ora dopo.

La costellazione più debole da cercare di individuare è la costellazione dell'Idra, la cui stella più luminosa, Alphard, si trova tra Procione e Regolo e a sud di entrambi, formando un triangolo con la punta rivolta a sud (verso l'orizzonte). Alphard è più debole sia di Regulus che di Procyon; È di colore giallastro e talvolta si sbiadisce nei siti urbani. L'idra forma una linea di stelle che si estende sotto l'orizzonte; Mentre si segue il suo percorso tortuoso, a volte è possibile vedere il cratere, o coppa, se il cielo è buio.

Nell’emisfero australe l’inverno si avvicina – aprile è il mese autunnale – e alle 20:00 alla latitudine di Città del Capo o Melbourne il sole sarà completamente tramontato. Se guardiamo a sud-est, vedremo Croce del Sud Quasi al centro del cielo, e sotto di esso ci sono due stelle luminose. Uno più in basso all'orizzonte è Alpha Centauri , noto come Rigel Kentaurus, e direttamente sopra c'è uno sbarramento. Entrambi fanno parte del centauro, che rappresenta Chirone, che insegnò ai leggendari eroi greci Eracle, Teseo e Giasone.

Guardando appena a sud-ovest, vicino all'orizzonte c'è Achinar, che segna la fine del fiume Eridano. Dalle latitudini centro-meridionali non tramonta mai, è circumpolare. Se guardiamo direttamente sopra Achernar, la prossima stella luminosa che vediamo è Canopo, o Alpha Carinae. Canopo è su Carina, la chiglia della nave. Alla destra di Karina c'è il Cane Maggiore, e alla sua sinistra c'è un grande cerchio di stelle che è la vela. La nave, la vela, la costellazione di Puppis e il ponte di cacca, tutti giustapposti, rappresentano l'Argo, la famosa nave su cui Jason navigò con gli Argonauti.