Quello che ha detto Calen DeBoer sui quarterback dell'Alabama il giorno dopo

Sabato l'attacco ha vinto facilmente l'annuale partita di football dell'A-Day dell'Alabama, battendo la difesa 34-28, nonostante un'ondata difensiva tardiva. Kalen DeBoer ha giocato quattro quarterback nella mischia, schierando il titolare di ritorno Jalen Milroe, insieme ai backup Ty Simpson, Dylan Lonergan e Austin Mack.

Milroe ha mostrato presto la sua familiare forza nelle braccia. Si è collegato al trasferimento di Washington Jeremy Bernard per il passaggio più lungo della giornata, 52 yard.

“È stato fantastico vederlo continuare a fare il passo successivo e fare progressi”, ha detto in seguito DeBoer di Melroe. “Nell'ultima settimana o giù di lì, penso che sia stato abbastanza coerente.”

Milroe ha completato tre dei suoi nove tentativi di 100 yard in aria. È arrivato secondo nella squadra dietro Simpson, che ha effettuato sette tiri su 12.

Dopo la mischia, DeBoer ha avuto parole gentili per il secondo anno in maglia rossa.

“L'ho visto, sta facendo un ottimo lavoro lì”, ha detto De Boer. “Hai completa fiducia con molti di quei ragazzi là fuori. Ma Ty, ancora una volta, è stato coerente e migliorato per tutta la primavera. Non ho avuto cadute ad ogni allenamento.”

Simpson, che ha gareggiato con Milroe per il posto da titolare lo scorso autunno, ha corso con la seconda squadra per tutta la mischia. Successivamente, è stato insignito del Bart Starr Award come giocatore più prezioso della primavera dallo staff tecnico dell'Alabama.

“Vedi cosa sta facendo lì”, ha detto DeBoer. “È preciso, sa quando toccarlo… e ha una buona consapevolezza.”

Lonergan era terzo nella squadra, completando otto dei suoi 12 passaggi per 67 yard. Mack è andato sei su nove per 33 yard.

Complessivamente, UA ha lanciato la palla 42 volte, completando 24 passaggi per 302 yard. DeBoer ha elogiato la coscienziosità dell'intero gruppo.

“Sento che tutti i quarterback hanno fatto un lavoro migliore nel spingere la tasca al momento giusto”, ha detto DeBoer. “Questo è qualcosa che so che sottolineiamo, piuttosto che semplicemente sederci lì e lasciare che la fretta ti raggiunga.”