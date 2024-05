Trasferimento di denaro La Toyota GR Corolla ha causato danni per 42.000 dollari: rapporto

Negli ambienti di raccolta delle prove, questo è chiamato trasferimento di denaro e generalmente indica un cambiamento fallito. L’atto di saltare o perdere una marcia non è il problema. Farlo sulla linea rossa (o in questo caso, oltre essa) è ciò che può portare a risultati disastrosi. Questa non è un’iperbole. Il motivo per cui si chiama trasferimento di denaro è, come avrai notato, a causa dell’elevato costo delle riparazioni. Le linee rosse sono a un certo numero di giri per un motivo. Vai oltre quel limite e le cose si romperanno.

Si presume che uno dei motori della GR Corolla incidentata sia stato il risultato di un trasferimento di denaro, ma ciò non può essere confermato. Toyota si offrì di coprire il conto della riparazione, che ammontava a più di 32.000 dollari. Questo è un punto di contesa per quest’ultima vittima del trasferimento di denaro. Sembra che l’incidente cui è stato sottoposto non sia stato intenzionale e che la sua vettura fosse ferma durante il periodo di rodaggio.

Il proprietario è in trattative in corso con diversi rappresentanti, ma non è stata ancora raggiunta alcuna soluzione.

Le case automobilistiche possono negare le richieste di garanzia come ritengono opportuno. Sembra che Toyota stia liquidando questo come un errore del conducente, ma staremo a guardare per vedere se la casa automobilistica cambia idea. La Corolla GR dovrebbe essere guidata forte, giusto? Alcuni hanno annullato del tutto le garanzie delle auto e per ragioni apparentemente innocue, come infangarsi su una Jeep Gladiator o rifinanziare una Cadillac Escalade-V. Sì, forse dovrei concentrarmi sul non passare più pigramente alla terza marcia.

Rispetta lo scettro. Toyota