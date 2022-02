Joe Burrow di Bengals non avrà bisogno di un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio al ginocchio al Super Bowl LVI: rapporto

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Joe Borgo Ha subito un infortunio al ginocchio nella sconfitta in LVI del Super Bowl di domenica contro Arieti di Los Angelesma il Cincinnati Bengals La star del quarterback non avrà bisogno di un intervento chirurgico, perché Lo ha riferito la rete NFL .

CLICCA QUI PER ULTERIORI COPERTURA SPORTIVA SU FOXNEWS.COM

Burrow – il giocatore dell’anno della NFL 2021 – dovrebbe riabilitare un ginocchio slogato, che non dovrebbe influire sulla sua stagione.

Nella sconfitta per 23-20 di domenica contro i Rams, Burrow è stato esonerato sette volte e ha dovuto affrontare continue pressioni da parte sua Aaron Donalde von Miller e il resto del fronte difensivo dominante a Los Angeles. Sembrava che Burrow si fosse infortunato nel quarto quarto quando fu esonerato da un gruppo di giocatori dei Rams.

I coetanei di Tom Brady pensano che voglia ancora giocare a calcio e potrebbe unirsi a un’altra squadra: Report

In tutta la sua postseason, Burrow è stato licenziato 19 volte ed è nuovo NFL Registrati. Durante la stagione regolare, è stato eliminato 51 volte ed è stato facilmente il centrocampista più espulso del campionato.

Durante la stagione da junior nel 2020, Burrow ha subito un infortunio di fine stagione quando si è strappato ACL e MCL. È tornato la scorsa stagione e ha guidato i Bengals al loro primo titolo dell’Asia settentrionale dal 2015 e alla loro prima apparizione al Super Bowl in 33 anni.

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

In questa prossima stagione, i Bengals dovrebbero dare la priorità al rafforzamento della loro serie offensiva. In caso contrario, Boro potrebbe finire come prima Puledri di Indianapolis terzino Andrea Fortuna La sua carriera è stata interrotta a causa di un infortunio.