Previsioni del tempo per l'8 aprile Eclissi solare totale lungo il percorso della totalità

Nei giorni che precedono la storica eclissi solare totale dell’8 aprile, gli osservatori del cielo vicini e lontani si affollano lungo il percorso della totalità, largo 115 miglia.

Il percorso dell'ombra della luna sulla superficie terrestre, chiamato percorso della totalità, si estenderà dal Messico attraverso gli Stati Uniti fino a parti del Canada, dando a milioni di cacciatori di eclissi l'opportunità di sperimentare l'evento celeste.

Tuttavia, a causa delle previsioni meteorologiche geografiche lungo l'ampio percorso, alcune località potrebbero non vedere la totalità nel giorno dell'eclissi.

Negli Stati Uniti, il percorso dell’eclissi totale inizia in Texas e attraverserà Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Secondo la NASA, anche piccole parti del Tennessee e del Michigan vedranno un’eclissi solare totale.

I Centri nazionali per l'informazione ambientale (NCEI) hanno istituito a Mappa interattiva basata sugli standard climatici negli Stati Uniti Per mostrare l'indice di calore medio, la temperatura, il punto di rugiada, il vento gelido e i livelli di blackout sull'intero percorso negli Stati Uniti

A questo punto, è troppo presto per dire se una particolare città o luogo sarà coperto dalle nuvole, ma non è troppo presto per sapere come si sta delineando lo schema generale.

A partire da martedì, la maggior parte dei modelli a lungo raggio indicano tempo instabile, prevalentemente nuvoloso e possibilmente pioggia e temporali in Texas, Oklahoma e Arkansas.

Le previsioni mostrano che Illinois, Indiana e Ohio hanno una probabilità del 50/50 di vedere nuvole e pioggia.

Il nord-est, dalla Pennsylvania occidentale al Maine, ha le migliori possibilità di vedere cieli sereni e una copertura nuvolosa limitata.

Un'eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa tra il sole e la Terra, bloccando completamente la faccia del sole per un breve periodo. Secondo la NASA.

Copertura nuvolosa media l'8 aprile, secondo i dati di Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (NOAA):

Dallas, Texas: 54% nuvoloso o coperto, 46% da sereno a parzialmente nuvoloso.

Little Rock, Arkansas: 51% prevalentemente nuvoloso o nuvoloso, 49% cielo sereno o parzialmente nuvoloso

Indianapolis, Indiana: 66% prevalentemente nuvoloso o nuvoloso, 34% cielo sereno o parzialmente nuvoloso

Buffalo, NY: 67% prevalentemente nuvoloso o nuvoloso, 33% cieli sereni o parzialmente nuvolosi

“Vuoi evitare qualsiasi tipo di nuvola, se puoi”, ha detto ad ABC News Fred Espenak, ex astrofisico del Goddard Space Flight Center della NASA e autore di “The Road Atlas of the 2024 Total Solar Eclipse”, a proposito del giorno dell'eclissi.

“Diciamo che è una giornata soleggiata con qualche cumulo gonfio. Tutto ciò di cui hai bisogno è una di quelle nuvole per essere di fronte al sole e ti sei perso l'eclissi totale”, ha continuato, aggiungendo: “Quindi, sei davvero cercando un posto con meno nuvole possibile.” Nuvole.”

“Penso che vedere l'eclissi totale sia qualcosa che dovrebbe essere nella lista dei desideri di tutti, e il prossimo aprile sarà semplicemente un'occasione d'oro”, ha detto Espenak, sottolineando che guardare l'eclissi non è solo per scienziati e astronomi, ma per tutti.

“È un evento straordinario e sarà qualcosa che le persone ricorderanno per il resto della loro vita”, ha continuato Espenak. “Racconteranno ai loro nipoti della totalità che hanno visto nell’aprile 2024, se riusciranno a raggiungere il sentiero della totalità e godersi un po’ di bel tempo”.

“Quindi auguro a tutti cieli sereni il prossimo aprile”, ha detto Espenak.

ABC News continuerà ad aggiornare le previsioni giornaliere fino al giorno dell'eclissi dell'8 aprile.