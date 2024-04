Lizzo spiega che non lascerà l'industria musicale, ma solo “energia negativa”

8 ore fa

La pop star americana Lizzo ha assicurato ai suoi fan, in un post sui social, che non lascerà presto i riflettori.

“Ho smesso,” ha scritto la vincitrice del Grammy la scorsa settimana, dicendo che era stanca di essere presa di mira online per il suo aspetto e la sua personalità.

Ma ha spiegato in un nuovo video: “Quando dico ‘smetto’, intendo che ho smesso di preoccuparmi di qualsiasi energia negativa”.

La cantante – il cui vero nome è Melissa Vivian Jefferson – ha respinto questa accusa, così come altre accuse mosse l'anno scorso in una causa intentata dalle sue ex ballerine che la accusavano di molestie sessuali e di creazione di un ambiente di lavoro ostile.