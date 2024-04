Le azioni statunitensi diminuiscono mentre diminuisce la fiducia nei tagli dei tassi di interesse

È sorprendente vedere come il difficile inizio di aprile per i mercati abbia gettato gli investitori in uno stato di panico.

Tieni presente che proprio la settimana scorsa eravamo vicini ai massimi record per l’S&P 500!

A tal fine, ecco uno sguardo intelligente all'attuale stato d'animo degli investitori da parte del team di intelligence di JPMorgan oggi.

Conclusione: gli investitori cercano una scusa per realizzare profitti.

Lo stratega Andrew Tyler dice:

“L'azione di ieri ha suscitato una serie di domande sul fatto se questa sia la fine del rally, su quanto le persone dovrebbero preoccuparsi per i mercati e se l'azione dei prezzi preannuncia qualcosa di molto peggio nell'economia. Non credo che nessuna di queste lo sia; il mercato ha chiuso all'1% rispetto al massimo storico… toccato la scorsa settimana. È possibile che si verifichi un calo del 2-3%, ma riteniamo che sia necessario assistere a un deterioramento macroeconomico o a una stagione degli utili che mostri crescita sequenziale negativa Le azioni rimangono sensibili alla volatilità delle obbligazioni, più dei livelli di rendimento, come abbiamo visto questa settimana con il rendimento dei titoli a 10 anni in aumento di 15 punti base e l'indice S&P 500 venduto a meno dell'1%.