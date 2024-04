I conti scambiano Stefon Diggs con i texani: la prova

Di Diana Russini, Zach Rosenblatt e Joe Buscaglia

Gli Houston Texans hanno un quarterback stellare nel suo contratto da rookie, e non perdono tempo a circondarlo di talenti d'élite. Il direttore generale Nick Caserio è andato a pesca d'altura per tutta la bassa stagione e ha catturato uno dei più grandi pesci offensivi del campionato: Stephen Diggs. I texani stanno scambiando per la stella dei Buffalo Bills, ha detto una fonte della lega, per il quarterback CJ Stroud come legittimo n. 1 wide receiver e inserito in un gruppo di posizione già carico di giovani talenti.

In cambio, i Bills ricevono una scelta al secondo turno del 2025 (tramite i Minnesota Vikings). I texani ricevono una scelta del sesto round del 2024 e una scelta del quinto round del 2025.

I texani sono stati la sorpresa della NFL la scorsa stagione, andando 10-7 e vincendo una partita di playoff con un nuovo quarterback e allenatore esordiente come DiMeco Ryans. Uno scambio di Dix – insieme ad altri aggiornamenti offseason – potrebbe vedere i texani tornare ai playoff la prossima stagione.

In free agency, Caserio cercò di ingaggiare il running back Saquon Barkley, che alla fine arrivò ai Philadelphia Eagles, così Caserio divenne il favorito del veterano Joe Mixon. Ha caricato la difesa ingaggiando il difensore Daniel Hunter, il difensore Foley Fatugazi, il difensore Deniko Audrey, il cornerback CJ Henderson e il linebacker Aziz Al-Shair. Ma Caserio ha tirato indietro e ha parato il suo colpo più grande per l'attacco della palla.

Vai più in profondità I Bills stanno cercando di dimostrare che non hanno bisogno di Stephen Dix? Devin McCourty ha dei pensieri

Il trentenne ha messo insieme sei stagioni consecutive con 1.000 yard in ricezione e ha segnato almeno otto touchdown in tutte le ultime sette stagioni tranne una. Diggs ha espresso un certo disappunto per il suo utilizzo a Buffalo nelle ultime stagioni, ma i Bills hanno insistito sul fatto che non stavano andando avanti. In questa offseason, i Bills si sono separati da diversi giocatori chiave.

I texani hanno colto al volo l'opportunità di aggiungere Diggs a un'ampia sala ricevitori che include già Nico Collins e Tank Dell. Collins ha concluso il 2023 con 80 ricezioni per 1.297 yard e otto touchdown, e Dell è partito velocemente come matricola (47 ricezioni, 709 yard, sette touchdown) prima di subire una frattura del perone nella settimana 13 che ha concluso la sua stagione.

Diggs è sotto contratto fino al 2027 e darà a Houston 18,5 milioni di dollari in cap space nel 2024.

