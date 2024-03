Lo staff senior di Kate Middleton non l'ha 'vista né parlata': riferisce

Il palazzo mantiene il periodo di recupero post-operatorio del re “in stretto silenzio”.

Kate Middleton, principessa del Galles, è rimasta fuori dagli occhi del pubblico da dicembre, lasciando gli utenti dei social media a speculare sulla principessa britannica. Secondo Kensington Palace, il principe 42enne si sta riprendendo a casa dopo un “intervento chirurgico addominale programmato” a gennaio, ma alcuni utenti credono che il reale sia in “coma indotto”. In mezzo a queste speculazioni, il personale senior della famiglia reale non è a conoscenza del processo successivo al recupero. Alcuni dipendenti hanno affermato che non si trovava da nessuna parte.

Una fonte ha detto: “Alcuni membri dello staff senior di Kate non sono stati in grado di vederla o parlare con lei, e non sapevano nemmeno dell'intervento finché non è stato annunciato, quindi sono stati colti di sorpresa.” Noi settimanali.

Secondo il New York PostAlcuni di loro non avevano idea dell'intervento finché Kensington Palace non lo annunciò. Proseguono: “Solo poche persone sanno cosa sta realmente accadendo e rimangono in silenzio. È fonte di confusione e causa una certa ansia”.

Un “velo di segretezza” circonda la signora Middleton, continua il rapporto, aggiungendo che gli unici ospiti erano il re Carlo III, malato di cancro, e sua moglie, la regina Camilla. Ha aggiunto che il palazzo manterrà il periodo di recupero del re dopo l'operazione “in stretto silenzio”.

“Kate ha detto che sente di avere il diritto di guarire e riprendersi senza tutta questa febbrile speculazione. Né Kate né William credono che le sue cartelle cliniche dovrebbero essere destinate al pubblico. Lei cerca di non prestare attenzione a tutte le voci e i pettegolezzi, e William fa quello lui vuole.” E hanno aggiunto: “È meglio proteggerla, ma è triste”.

Nel frattempo, la controversia è iniziata dopo che la principessa del Galles ha condiviso una foto di famiglia con i suoi figli in occasione della festa della mamma. Le agenzie di stampa hanno ritirato la foto dopo che si è scoperto che era stata “manipolata”. La principessa in seguito si scusò, dicendo: “Come molti fotografi dilettanti, a volte sperimento con il editing”. Si dice che il 42enne sia “molto triste” per il fatto che una felice foto di famiglia abbia suscitato tanto scalpore.

Tuttavia, l’incidente ha dato origine a una nuova ondata di teorie cospirative sulla famiglia reale britannica, soprannominate online “Katespiracy”. Molte persone erano anche curiose di sapere se i membri della famiglia reale britannica avessero manipolato le foto, e i media come la CNN hanno annunciato che avrebbero esaminato tutte le foto pubblicate precedentemente fornite da Kensington Palace.