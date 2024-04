Le Migliori 10 elgato game capture del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore elgato game capture è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore elgato game capture assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Elgato HD60 X - Streaming e Registrazione in 1080p60 HDR10 o 4K30 con latenza Molto Bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X/S, in OBS, Adatto per PC/Mac, usb3.0, Windows 10 (64-bit) 191,49 €

169,99 € disponibile 84 new from 169,99€

25 used from 118,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Acquisizione premium, Passthrough potente: Straordinaria qualità 4K30 o 1080p60 HDR10, 4K60 HDR10, 1440p120, 1080p120, 1080p240, passthrough VRR.

Plug and Play: Configurazione senza driver su Windows e Mac.

Usa qualsiasi app, Streaming su qualsiasi piattaforma: OBS, Streamlabs, Vmix, Zoom, Microsoft Teams, Streaming su YouTube, Twitch, Facebook Gaming e altro.

Latenza ultra bassa: Meno di 100ms per una sincronizzazione impeccabile di audio e video.

Nessuna restrizione: Senza filigrane, limite di tempo o abbonamenti.

Elgato Game Capture 4K Pro 299,99 € disponibile 7 new from 299,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elgato Game Capture 4K Pro

Elgato 4K X - Cattura 4K144 con Latenza Ultra-Bassa su PS5, Xbox Series X, S, Nintendo Switch, OBS e Altro, HDMI 2.1, VRR, HDR10, USB 3.2 Gen 2, per Streaming, Compatibile con PC, Mac, iPad 249,99 € disponibile 2 new from 249,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmissione senza soluzione di continuità e streaming versatile: Connettiti facilmente a qualsiasi app come OBS, Streamlabs, Twitch Studio, Restream, Zoom, Teams e trasmetti senza problemi su diverse piattaforme come YouTube, Twitch, Discord, Facebook Gaming, ecc., offrendoti una flessibilità e un'ampiezza senza pari.

Acquisizione next-gen: Fino a 4K a 144* fotogrammi al secondo.

Ingresso/uscita HDMI 2.1: Registra frame rate elevati fino a 240 fps con risoluzione di 1080p.

Passthrough VRR: goditi un gameplay fluido senza tearing dello schermo.

Latenza ultra bassa: USB 3.2 di 2ª generazione garantisce una perfetta sincronizzazione tra streaming e gameplay.

Elgato Hd60 S+, Scheda Acquisizione Esterna, Usb, Streaming E Registrazione In 1080P60 Con Latenza Molto Bassa Su Ps5, Nero, Windows 10 161,07 € disponibile 4 used from 161,07€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Registra il tuo gameplay ad una qualità superiore in 1080p60 HDR10; la funzione di registrazione HDR è supportata solo con il s.o. Windows

Gioca i tuoi giochi per console ad alta fedeltà, nel formato originale, grazie al passthrough senza ritardi 4K60 HDR10

Potenzia il tuo workflow con la tecnologia Instant Gameview a latenza ultra bassa, registra riprese senza limiti direttamente sul tuo disco rigido

Utilizza la Registrazione Flashback per salvare le riprese in modo retroattivo, aggiungi e ottimizzare la tua voce con la funzione Live Commentary

Funziona con tutti i software di streaming, tra cui OBS Studio, Streamlabs OBS e Xsplit; risoluzioni supportate: 2160p30, 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 576p, 480p READ Le Migliori 10 prolunga usb c del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Papeaso scheda acquisizione video, 4K HDMI a USB Game capture card, Full HD 1080p per l'editing di video/giochi/streaming/insegnamento online (nero) 19,99 €

17,99 € disponibile 2 new from 17,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Acquisizione HD 1080p】: la nostra scheda di acquisizione video HDMI supporta la risoluzione massima di ingresso 4K a 30Hz, risoluzione massima in uscita 1920x1080@30Hz, 1280x720p@60Hz. Supporto USB e tipo c 1080P 30fps registrazione di alta qualità e streaming live.

Plug and Play: questa scheda di acquisizione video può essere utilizzata senza driver e alimentazione esterna. Pertanto, è possibile utilizzare le funzioni integrate del software corrente per ottenere un'esperienza senza interruzioni. Piccole dimensioni, facile da trasportare, funzionamento flessibile e registrazione video diretta senza ritardi su disco rigido. Le schede di acquisizione del gioco sono anche un ottimo modo per condividere contenuti in giochi dal vivo, sale conferenze e riunioni online.

【Anteprima in tempo reale】: la scheda di acquisizione audio e video adotta la tecnologia a latenza ultra bassa, che consente di riprodurre la registrazione dal vivo senza indugio. E rende più facile per te avere streaming in tempo reale per Twitch, Youtube, Facebook, TikTok, registrare video direttamente sul disco rigido, non produrre compressione senza indugio.

【Ampia compatibilità】: questa scheda di acquisizione da HDMI a USB collega facilmente DSLR, videocamera o action cam, PS5/4, smartphone, switch, Xbox al tuo PC o Mac, compatibile con Windows/Android/Mac OS.

Ampia gamma di utilizzi: la scheda di acquisizione video Papeaso HDMI può catturare video e audio contemporaneamente. Questa scheda di acquisizione HDMI è adatta per l'acquisizione ad alta definizione, trasmissioni in diretta, sale conferenze, registrazione video, registrazione didattica, imaging medico, trasmissione in diretta di intrattenimento di gioco, ecc.

Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna, streaming, registrazioni con DSLR, camcorder, webcam in 1080p60, 4K30 per videoconferenze, home office, gaming, su OBS, Zoom, Teams, PC/Mac 129,99 €

125,90 € disponibile 55 new from 125,90€

13 used from 93,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Webcam professionale: connetti facilmente DSLR, camcorder o action cam a PC o Mac.

Straordinaria qualità: trasmetti in diretta o registra in 1080p60 o addirittura fino a 4K a 30 fps.

Tecnologia a latenza ultra bassa: trasmetti in diretta su qualsiasi piattaforma.

Senza limiti di tempo: registra direttamente su hard disk.

Plug and Play: effettua riprese e produzioni con il tuo software preferito.

XIIXMASK Scheda di acquisizione video, Scheda di acquisizione USB 3.0 4K HDMI Loop-Out, acquisizione video 1080P 60FPS/2K 30FPS per lo funziona per PS5/Nintendo Switch/fotocamera/PC/OBS 39,99 €

34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Loop-out 4K e acquisizione 2K30】 Questa scheda di acquisizione giochi HDMI per switch è dotata di 5 porte. Velocità di trasmissione più rapida, soddisfa meglio le esigenze di acquisizione video con frame rate elevato, supporta ingresso HDMI 4K 60HZ e loop out fino a 4K 60HZ, perfettamente adattato all'uscita video USB3.0 1080P 60fps/2K30fps. Supporta YUY2, soddisfa facilmente l'acquisizione online, la registrazione in tempo reale, le riunioni online, i giochi dal vivo e altre funzioni

【Forte stabilità, latenza ultra bassa】 La scheda di acquisizione HDMI è realizzata in lega di alluminio di alta qualità con forte dissipazione del calore e il nuovo design del layout dei cavi garantisce maggiore stabilità e qualità dell'immagine più chiara per evitare schermate blu e ritardi.

【Supporta ingresso microfono per commenti】 Questa scheda di acquisizione audio video ti consente di collegare un auricolare o un microfono da 3,5 mm in modo da poter trasmettere facilmente la tua voce e registrare la tua voce attraverso la porta. Ad esempio, aggiungi audio esterno a una partita o a un'intervista dal vivo. Nota: non registra le chat del gruppo.

【Ampia compatibilità】 Trasmette facilmente in streaming su Facebook, Youtube o Twitch. Con la connessione, questi dispositivi di acquisizione video da HDMI a USB C/3.0 possono funzionare su diversi sistemi operativi e vari software: Windows 7/8/10, Mac OS o superiore, Linux, Android, laptop, Xbox One, PS3/PS4/ PS5, fotocamera, webcam, DSLR, Switch, Steam, TV BOX, HDTV, Potplayer/VLC, ZOOM, OBS Studio ecc.

【Contenuto della confezione e note】1 scheda di acquisizione video HD, 1 manuale utente in inglese, 1 cavo da USB 3.0 a USB A/USB C 3.0. Tieni presente che è necessario riavviare il software OBS Studio una volta completata la configurazione audio, altrimenti non verrà emesso alcun suono. Se riscontri problemi di qualità durante l'utilizzo di questo prodotto, contattaci, il nostro servizio clienti online 24 ore al giorno per risolvere i tuoi problemi READ Le Migliori 10 memoria sd del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

NZXT Scheda di acquisizione USB Signal 4K30 Full HD - ST-SESC1-WW - 4K60 HDR e 240 Hz in Full HD (1080p) - Streaming live e giochi - Passthrough senza ritardi - Compatibilità aperta, nera 129,90 € disponibile 4 new from 129,90€

17 used from 117,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cattura contenuti video 4K a 30 fotogrammi al secondo dalla tua console, dispositivo mobile, PC o fotocamera per condividerli con la tua community

Gioca ai tuoi giochi in alta risoluzione e frequenza di aggiornamento mentre registri. HDR 4K60, HDR 1440p144Hz o HDR 1080p 240Hz con pass-through senza ritardi

Collega il tuo stream direttamente a OBS, Streamlabs o altri software di streaming per ottenere l'immagine perfetta

Funziona senza problemi con Skype, Zoom, Discord e qualsiasi altro software di chat video

Hardware compatibile con Mac e PC, richiede USB 3.2 Gen 1

Mirabox Game Scheda di acquisizione Video USB 1080p 60fps USB 3.0 HDMI Capture per PS5,PS4,Switch Wii U DSLR Xbox su OBS,XSplit,Twitch,Youtube Supporta Windows,Mac,4K Zero latenza HDMI Loopout. 35,99 €

34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Compatibilità più forte】 La scheda di cattura di gioco può essere compatibile con tutti i dispositivi HDMI 1080P 720P come Wii U, PS5, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii, ecc. Può essere plug-and-play per Windows Unix, Mac OS, Windows 7/8/10. Streaming in diretta per Twitch, YouTube, OBS, Potplayer

Razer Ripsaw HD - Scheda di Acquisizione per Lo Streaming 169,99 €

143,86 € disponibile 30 new from 143,86€

12 used from 65,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Full HD 1080p a 60 FPS Per uno streaming d’alta qualità: La registrazione video con risoluzione Full HD a 1080p con 60 fotogrammi al secondo ti consentirà di acquisire contenuti con la massima qualità e trasmetterli in streaming, offrendo totale personalizzazione e controllo della configurazione

Featuredi mixaggio audio complete Per una gestione audio senza compromessi: Progettata per ricevere in modo semplice più sorgenti audio dal gioco e trasmettere sia l'audio del microfono che del gioco in stream, senza lag e ritardi di sincronizzazione.

Passthrough 4K a 60 FPS Per gameplay fluidi e senza interruzioni: Goditi il gaming più fluido in 4K rimanendo in grado di streammare in Full HD a 1080p, 60 fotogrammi al secondo e senza compromettere la tua esperienza di gioco né l'esperienza di visualizzazione dei tuoi spettatori. Compatibile con PS4 e Xbox One.

Connettività HDMI 2.0 e USB 3.0 Per un risultato senza lage con dettagli perfetti: Con due porte HDMI 2.0 (ingresso e uscita), alimentazione/ingresso USB-C e jack passthrough per microfono/cuffie, la Razer Ripsaw HD dispone di tutto ciò di cui hai bisogno per trasmettere in streaming dalla tua console o da un PC secondario.

Cavo audio da 3,5 mm Per una configurazione facile e senza software: Utilizza il tuo microfono su due PC collegando il microfono direttamente alla Razer Ripsaw HD: una soluzione di broadcasting semplice e senza lag.

